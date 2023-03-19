CHP'li Ahmet Akın: Zamları yaparken bahane ettikleri Avrupa fiyatları yüzde 90 düştü, Türkiye'de faturalar tek bir kuruş bile inmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ekonomik krizin etkilerinin arttığı 2022 yılında art arda yapılan zamlarla enerji faturalarının ödenemez duruma getirdiğine dikkat çekerek, enerji enflasyonuna karşı önlemler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sundu.

CHP’li Akın, toplumun enerji enflasyonuna karşı korunması için 2022 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma olup olmadığını sordu.

BAKAN NEBATİ'DEN YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE MALİYETLER DÜŞECEK SAVUNMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla verilen yanıtta; “Önümüzdeki süreçte yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça enflasyon içerisindeki payının azalması ve enerji maliyetlerinin gerilemesi beklenmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2022 yılında konutlarda doğalgaza yüzde 164; elektrikte ise yüzde 184 oranında zam yapıldığını anımsattı. CHP’li Akın, “Yalnızca 2022 yılı içinde enerji faturaları neredeyse 3 kat arttı. Vatandaşlar enerji faturalarını ödeyemez duruma geldi. İktidar hala alay eder gibi destek verildiği algısına sarılıyor. Oysa 2023 yılında tek kuruş düşmedi” değerlendirmesinde bulundu.

"VATANDAŞIMIZ BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE NEREDEYSE ÜÇE KATLANAN FATURALARI ÖDEMEK ZORUNDA BIRAKILIYOR"

2022 yılında iktidarın yanlış kararları nedeniyle enerji faturalarına zam üstüne zam yapıldığını söyleyen CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Geçen yıl yanlış ekonomi ve enerji politikalarıyla enerji faturaları rekor oranda arttı. İktidar kendi beceriksizliğini bütün dünyada enerji fiyatları katlandı bahanesiyle gizlemeye çalıştı. Ancak geçtiğimiz yıl Avrupa bölgesinde enerji enflasyonu artan birinci ülke olduk. 2022 yılında yapılan fahiş zamların tamamı hala yürürlükte ve vatandaşlarımız çok değil bir yıl öncesine göre neredeyse üçe katlanan faturaları hala ödemek zorunda bırakılıyor.”

"AVRUPA'DA DOĞALGAZ FİYATLARI YÜZDE 90 DÜŞTÜ, TÜRKİYE'DE TEK KURUŞ İNMEDİ"

CHP’li Akın, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin artan enerji enflasyonu konusundaki soru önergesine iki ay önce enerji maliyetlerinin düşeceği yönünde bir yanıt verdiğini anımsattı. CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Bakan Nebati ‘önümüzdeki dönemde enerji maliyetlerinin düşmesinin beklendiğini ifade etmişti. Fahiş zamları yaparken bahane ettikleri Avrupa’daki doğalgaz fiyatları son 7 ayda tam yüzde 90 oranında geriledi. Daha önce megavatı 360 Avro olan Avrupa piyasasında fiyatı belirleyen TTF borsasındaki doğalgaz fiyatı şu an 42 Avro durumunda. Başka bir deyişle maliyetlerin rekor oranda düşmesine karşın Türkiye’de geçen yıl üçe katlanan enerji faturaları tek bir kuruş bile inmiş değil. Avrupa fiyatları yüzde 90 düşerken, tarifelerde indirim yapmadan destek veriyoruz demek vatandaşla alay etmektir.”