Ekrem İmamoğlu: Zoom toplantısı etik dışı değil

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından CHP’de yerel seçimlere yönelik ilk kapsamlı toplantı bugün Genel Merkez’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, İmamoğlu da konuştu. CHP'den bazı önemli isimlerle, kendi yönetiminde yapılan online zoom toplantısıyla gündeme gelen İmamoğlu'nun, söz konusu toplantıyla ilgili de konuştuğu öğrenildi.

Konuşmasında, toplantı gündemini kendisinin açtığı öğrenilen İmamoğlu'nun, "etik dışı" yorumlarına katılmayarak, “Bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez” dediği belirtildi.

Öte yandan, toplantıya CHP’li tüm il, ilçe ve belde belediye başkanları katılırken, 36 belediye başkanı mazeret bildirerek katılmamıştı.

NE OLMUŞTU?

Habertürk'te gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP'nin önde gelen isimlerinin katıldığı online toplantının tamamını izlemediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Gerek duymadım. Sadece beni değil, partiyi ilgilendiren bir konu. Gördüğümde, etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Normal bulmuyorum. Disipline sevk etme konularında yorum yapmam" diye konuştu.

"CHP'nin iç sorunlarının tartışma konusu olması beni rahatsız ediyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu konuda bütün arkadaşlarımı uyardım. Elbette eleştirilerini dile getirebilirler. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Her toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım. Söylediğim odur. Sayın İmamoğlu ile ilgili zoom toplantısına girmek istemem. Kendisi açarsa ayrı tabi" ifadelerini kullandı.