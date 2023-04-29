Ekrem İmamoğlu, 25 yeni Metrobüs'ü İstanbul'a kazandırdı, AKP'li Tevfik Göksu'ya tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), öz kaynaklarıyla Metrobüs araç filosunu gençleştirmeye devam ediyor. 25'i bugün hizmete alınan yüksek yolcu kapasiteli 92 aracın da eklenmesiyle birlikte son 2 yılda 252 yeni araç Metrobüs hattına dahil edilmiş olacak.

Edirnekapı Metrobüs Garajı’nda ‘300 Günde 300 Proje’ kapsamında hizmete alınan 25 Metrobüs aracının sahaya çıkış töreninde konuşan İmamoğlu, "İETT toplam ulaşım ağımız da en büyük role sahip diyebiliriz. İstanbul'da günde, 55 bin farklı otobüs seferi, yılda bir milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştiriliyor. Metrobüs hattımız ise bunun dinamosu diyebiliriz. 684 Metrobüs aracımız hizmet veriyor. 2023 yılında 92 adet yüksek yolcu kapasiteli yeni yerli ve güçlü Metrobüs'ü daha İstanbul'a kazandıracağız. Bu konuda arkadaşlarım etkin bir çalışma içerisinde. Böylece son 2 yılda filoya yeni katılan Metrobüs sayımız tam 252 olmuş olacak. Metrobüs filosunun yüzde 40'ını bizim bu dönemimizde yenilemiş olacağız. Metrobüs filo yaşı 2022 yıl başında 11 iken, 2023 yılında 8 yaşa inmiş olacak. Yeni gelecek araçlarla birlikte Metrobüs hattından dış hatlara kaydıracağımız araçlar sayesinde ihtiyaç olan hatlarda da daha fazla otobüsle daha fazla sefer yapma şansına erişeceğiz. Bu yıl filomuza katılan 92 tanesinden 25 metre uzunluğunda ve 280 yolcu kapasiteli. Bu tabi aynı zamanda duraktaki birikmeleri de engelleyen önemli bir avantaj sağlıyor. Akia marka yerli üretim yerli üretim araçlar. 20 tanesi ise 21 metre uzunluğunda ve 200 yolcu kapasiteli. O da yerli bir marka Otokar marka. Dolayısıyla İstanbul'a hem çok daha nitelikli, kaliteli hizmet verecek hem de İstanbulluların toplu ulaşımda konforunu arttıracak özelliklere sahip gelişmiş araçlar olduğunu da halkımıza duyurmak isterim" dedi.

"ACİL SORUNUNU ÇÖZMEMİZİ UYGUN GÖRMEDİ SAYIN CUMHURBAŞKANI"

İmamoğlu, "Biz bu araçların tamamını öz kaynaklarımızı kullanarak İstanbul'a kazandırıyoruz. Biliyorsunuz gelir gelmez göreve buradaki acil ihtiyacı, yaşlanmışlığı hızla tespit ederek hızlıca 2020 yılı kasım ayında dış borçlanmayla 300 Metrobüs alımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden oy birliğiyle onay almıştı meclisinden. Özellikle ifade ediyorum bu meclisteki çıkan karar oy birliğiyle çıkmıştır. Yani burada amacımız aslında tek seferde Metrobüs ihtiyacını tümden karşılayıp İstanbul'u tek kalemde rahatlatmak ve iç kaynaklardan, kendi kaynaklarımızdan yaptığımız yatırımlarla da diğer eksikliklerini gidermek idi. Ancak ne yazık ki bu yatırımın dış borçlanma onayı Cumhurbaşkanlığınca bekletildi. Hiçbir yatırım programını o günden bugüne alınmadı. Yani İstanbul'un bu acil ihtiyacını gidermemiz, İstanbulluların sorununu çözmemiz Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülmedi işin özeti bu. İBB Meclisi'nin oy birliğiyle karar verdiği, bakın o mecliste Sayın Cumhurbaşkanı'nın mensubu olduğu ve her projeyi parti projesi diye anlattığı bir ortamda kendisi meclisin onay verdiği bir sürece onay vermediği gibi o günden bugüne 2021 yılının başından itibaren ne yazık ki yatırım planına alınmasını da uygun görmedi. Yani tekrar ifade ediyorum, İstanbulluların bu acil sorununu çözmemizi uygun görmedi Sayın Cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.

"63 MİLYON EURO VERİLEREK ALINAN OTOBÜSLER NE YAZIK Kİ İSTANBUL’UN YOL ŞARTLARINA UYGUN DEĞİL"

İmamoğlu, "İBB Metrobüs'leri parçalıyormuş. Oysa o görüntülerdeki araç, tekrar hatırlatalım, aslında milletimizin hafızasından hiç çıkmamalı ve o tarihte bu işin sorumlularından mutlaka hesap sorulmalı. Onların döneminde tam 63 milyon Euro verilerek alınan otobüsler ne yazık ki İstanbul’un yol şartlarına uygun olmayarak alınmış otobüslerdir. Ve ne yazık ki bizden önce çürümeye terk edilmiş otobüslerdir. Bir kısmı, hatta o firmanın kapalı olmasından ve o otobüsleri artık üretmemesinden kaynaklı bir kısım parça ihtiyaçlarını ne yazık ki otobüsleri parçalayarak çözmekteyiz. Tabii biz kanunun gereği olarak, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların değerlendirilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçerek sorumluluğumuzu yerine getirdik, onu ifade edeyim" dedi.

"O PARTİNİN GRUP BAŞKAN VEKİLİNİN AKLI EVVEL AÇIKLAMALARINI BURADAN GÜLEREK TAKİP EDİYORUM"

TEİAŞ kazasıyla ilgili AKP'li Tevfik Göksu'nun paylaşımına tepki gösteren İmamoğlu, "Yine dün şimdi az önce İSKİ Genel Müdürümü görünce hatırladım. TEİAŞ’ın bir iş kazası yaparak patlattığı İSKİ borusu üzerinden bir propagandayla 'İstanbul'u su götürüyor' diyen bir ilçenin belediye başkanı, İBB Meclisi'ndeki o partinin grup başkan vekilinin aklı evvel açıklamalarını buradan gülerek takip ediyorum. Yani orada böyle bir kazayı hemen 'Ben bunu nasıl paylaşırım' diyen çocuk aklı diyorum, başka bir şey demiyorum. Vazgeçtim çünkü çocukların aklı büyüklerden çok daha yukarıda. Çocuklardan özür diliyorum bu aradan. Çocukların aklı çok daha yukarıda. Biz çok şey öğreniyoruz çocuklardan. Dönem dönem çocuklara bazı yönetimleri bıraksak herhalde yetişkinlerden daha iyi yönetir de diyebilirim. Bu bakımdan o tür açıklamaları yapan siyasileri de modası geçmiş siyasileri de gülerek takip etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem