Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Şık'ın sözlerine yanıt: Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz”

TİP vekili Ahmet Şık'ın "Selahattin'i çıkar HDP'den, ortada HDP kalmıyor" sözlerine Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi. Demirtaş, "Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz” dedi.

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Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Şık'ın sözlerine yanıt: Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili Ahmet Şık’ın HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sözlerine, Demirtaş’tan yanıt geldi.

Edirne’de tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Selahattin’i çıkar HDP’den, ortada HDP kalmıyor” diyen Şık’a yanıt verdi.

Demirtaş, "Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz” diye yazdı.

“Seçime 14 gün var. Kim ne derse desin, dikkatimizi asla dağıtmadan işimize bakalım.” diyen Demirtaş, “Halkımıza zafer sözümüz var, önce bunu yerine getirelim. Ve Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz. An serkeftin an serkeftin” ifadelerini kullandı.

TİP VE AHMET ŞIK'TAN ÖZÜR MESAJLARI

Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, TİP'in sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şık'ın ifadelerinin partinin görüşünü yansıtmadığı ifade edilirken, Şık'ın 'bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler' içerdiği belirtildi.

Açıklamada şunlar söylendi:

İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık’ın bugün kamuoyuna yansıyan sözleri partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi vekilimizin bugüne dek koruduğu mücadele kimliği açısından da talihsiz ve kastını aşan ifadeler içermektedir. Bu sebeple, başta HDP’li dostlarımız olmak üzere ittifak güçlerimizden, Kürt halkından, sol kamuoyundan ve tüm yurttaşlarımızdan özür diliyoruz. Barış ve kardeşlik için sürdürdüğümüz mücadeleden ve dayanışmamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Şık da daha sonradan yayınladığı özür mesajında, "Konuyu, olayı, olaydaki kişileri ve bağlamını açıklamaya çalışmadan, fikrimi, kastımı ve duygumu yansıtmayan bu sözler nedeniyle kırdığım tüm HDP’li dostlarımdan ve Kürt halkından, TİP’li yoldaşlarımdan içtenlikle özür diliyorum" dedi.

Şık'ın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle 14 Mayıs’a dek ve sonrasındaki ortak mücadele geleceğimiz boyunca da yegane çabam, barış ve kardeşlik arzumuza zarar vermemek, ittifakımızda cisimleşen umutlara gölge düşürmemek olacak."


 

Kaynak: Gerçek Gündem

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