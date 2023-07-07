Ek bütçe teklifi Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye sunuldu: 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL

Kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla hazırlanan ek bütçe, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

1 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi.

Bütçede en yüksek ödenek 482,2 milyar TL ile AFAD'a ayrıldı.

İkinci en yüksek ödenek ise 279 milyar 750 milyon 936 TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı.