Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili Şanbaz Yıldız yaşamını yitirdi

Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitirdi. Şanbaz Yıldız, kısa bir süre önce İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’na bağlı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti.

Son Güncelleme:
Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili Şanbaz Yıldız yaşamını yitirdi

Eski İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli dava arkadaşım, Kocaeli Eski İl Başkanımız ve Yerel Yönetimler Koordinatörümüz Şanbaz Yıldız’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, son genel seçimde Kocaeli’den 2. sıra milletvekili adayı gösterilen Şanbaz Yıldız, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’na bağlı olarak 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmişti. Şanbaz Yıldız, bu görevlendirilme ile Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu, Bursa ve Bilecik’ten sorumlu olacaktı.

Şanbaz Yıldız, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başaracağız. Yerel seçimlere kısa bir süre kala, Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak’ın çağrısıyla önemli bir sorumluluk üstlendim. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı 5. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildim. Kocaeli başta olmak üzere Düzce, Sakarya, Bolu, Yalova, Bursa ve Bilecik illerimizin yerel seçimlere dönük koordinasyonu şahsıma verildi. Yoğun bir çalışma sürecine girmeden önce, Genel Başkanımız Meral Akşener’e, Genel Başkan Yardımcımız Burak Akburak’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu 7 ilimizde yerel seçim sürecinin partimiz açısından en iyi şekilde geçmesi için canla başla çalışacağımı Kocaeli kamuoyuna sunmak istiyorum. Hep birlikte başaracağız" cümlelerini kullanmıştı.

Etiketler
İYİ Parti Meral Akşener
Son Güncelleme:
Mert Ramazan Demir’in yerine yeni yakışıklı. Yalı Çapkını dizisinde olay değişiklik Mert Ramazan Demir’in yerine yeni yakışıklı. Yalı Çapkını dizisinde olay değişiklik
Gelecek Partisi'nden yerel seçim kararı Gelecek Partisi'nden yerel seçim kararı
Ispanağı ziyan ediyor olabilirsiniz. İşin ustası doğru pişirme tekniğini verdi Ispanağı ziyan ediyor olabilirsiniz. İşin ustası doğru pişirme tekniğini verdi
MHP'den ittifak çağrılarını reddeden İYİ Partililere yanıt: ''Daha düne kadar içimizdeydiniz...' MHP'den ittifak çağrılarını reddeden İYİ Partililere yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Benzine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli olacak Benzine yeni zam geliyor
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Çok sayıda kent için sağanak uyarısı!
Uzmanı açıkladı: Kamu yetkilileri çay koymaya gittiğinde dolar... "Kamu yetkilileri çay koymaya gittiğinde dolar..."
Ah ettikleri kişilerin hayatı değişiyor! Bu burçların ahını sakın almayın... Bu burçların ahını sakın almayın!
15 Ağustos'tan sonra mutluluktan uçacak burçlar belli oldu 15 Ağustos'tan sonra mutluluktan uçacak burçlar belli oldu