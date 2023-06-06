Dudak uçuklatan rakamlar: Erdoğan'ın koruma ekibinin günlük maliyeti 10 milyon 614 bin TL

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, geçtiğimiz nisan ayında günlük 10 milyon TL harcadı.

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Dudak uçuklatan rakamlar: Erdoğan'ın koruma ekibinin günlük maliyeti 10 milyon 614 bin TL

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2023 Nisan ayı için "Mali Tablo"sunu açıkladı. EGM’nin verilerine göre, Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, nisan ayı boyunca günde 10 milyon 614 bin TL harcadı.

2023'ün ilk 4 ayında Cumhurbaşkanı koruma gideri toplam 832 milyon 285 bin TL olurken; 2023'ün ilk 4 ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhurbaşkanı koruma gideri toplam günlük 29 milyon TL'ye yükseldi.

Verileri Twitter hesabından paylaşan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, geçmiş yılların harcamalarını da hatırlattı.

EGM'nin verilerine göre, daha önceki tablo ise şu şekildeydi:

2023 Ocak 99 milyon 991 bin
2023 Şubat 168 milyon 761 bin
2023 Mart 245 milyon 098 bin

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı ise şu şekilde ifade ediliyor: "Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir."

Erdoğan’ı ve Beştepe'yi koruyan koruma sayısı da yıllardır sır gibi saklanıyor. Milletvekillerinin "Sarayları ve Erdoğan’ı kaç koruma koruyor?" sorularına bugüne kadar hiç yanıt verilmedi.

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Recep Tayyip Erdoğan
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