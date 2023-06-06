İddia: DEVA ve Gelecek Partisi birleşme görüşmeleri yapıyor

Gazeteci Saygı Öztürk, DEVA ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmeler yapıldığını öne sürdü.

İddia: DEVA ve Gelecek Partisi birleşme görüşmeleri yapıyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP listelerinden seçimlere katılan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmelerin yapıldığını belirterek, "Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir" diye yazdı.

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi'nin 15, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin ise 10 milletvekili olduğuna işaret eden Öztürk, "Bu iki siyasi partinin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor. Bu konuda hayli yol alındı. DEVA ile Gelecek Partisi birbirine yakın. O yüzden birleşmesi sancılı olmaz. Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir.

İki partinin genel başkanları arasında görüşmeler devam ederken, TBMM'de güçlü bir grup oluşturabilmek için Saadet Partisi'nin de grupta yer alması amaçlanıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında da bu konuda görüşme yapıldı" ifadelerini kullandı.

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