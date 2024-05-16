Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Hatun: Kayyımlar, belediyenin 3 binası dışında hiçbir taşınmazı bırakmamış!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, “Kayyımlar psikolojik tahribattan tutun, dil, sanat, kültür ve ekonomi alanına kadar büyük bir tahribat yapmışlar... Avukatlarımız bunlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Teker teker hepsini ger alacağız” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, Mezopotamya Vakfı’nın İskenderpaşa Konağı’nda düzenlediği 10. yıl etkinliğine katıldı. Burada konuşan Hatun, belediyede 8 yıllık kayyım döneminde yaşananları anlattı.

“Kayyımlar psikolojik tahribattan tutun, dil, sanat, kültür ve ekonomi alanına kadar büyük bir tahribat yapmışlar” diyen Hatun, “Borçları açıkladık. Bunlar dil, kültür, sanat ve kadın alanlarındaki tahribata nazaran yüzde bir bile değil. Kayyım meselesi sadece talan ve yağma meselesi değil, dil, kültür ve sanat kıyımıydı aslında. Politikalarının yüzde 90’ı bu yönde yürütmüşler. Şimdi belediye hizmet binası, DİSKİ binası ile Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi dışında hiçbir taşınmazı bırakmamışlar. Avukatlarımız bunlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Teker teker hepsini geri alacağız” dedi.

Kaynak: ANKA