CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 1 dakikalık harcaması 2 asgari ücreti aştı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, geçtiğimiz yıl nisan ayında 198 milyon 560 bin lira harcayan sarayın bu yılın aynı ayında 1 milyar 603 milyon 986 bin lira harcadığını belirten Bulut, “Sarayın günlük harcaması 53 milyon 466 bin, saatlik harcaması 2 milyon 227 bin, dakikalık harcaması 37 bin 129 lira oldu” ifadelerini kullandı.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada iktidarın kamuda tasarruf paketi hazırlamasına karşın, tasarruf tedbirlerinin Cumhurbaşkanlığı sarayının kapısından geçmediğini söyledi.

"SARAY'A PARA DAYANMIYOR"

Emekliye ‘kaynak yok’ diyen sarayın bol keseden harcamaya devam ettiğini kaydeden Bulut, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kamuda tasarruf Saray’ın kapısından bugüne kadar içeri giremedi. Korumalar, lüks araçlar, konvoylar derken Saray’ın milletin sırtına bindirdiği yük her geçen gün artıyor. Enflasyon karşısında maaşlar kuşa dönmüşken, 10 bin TL sefalet ücretine mahkum ettiği emekliden sabır ve dua isteyen, asgari ücrete ara zammı çok gören saraya para dayanmıyor. Vatandaş bırakın ayın sonunu ortasını bile getiremiyor. Maaş cebe girmeden kiraya, faturalara, mutfak masraflarına gidiyor.

"KAMUDA TASARRUF SARAY’DAN BAŞLAMALI"

Kamuda tasarrufun başını saray çekmezse, istisna tutulursa hiçbir kurum söz konusu genelgeye uymaz. Memurun lojmanından, servisinden kesinti yapmak yerine kemer sıkmaya saraydan başlanmalıdır.”

Kaynak: ANKA