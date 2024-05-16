Asal Araştırma'dan 'Özgür Özel' anketi

Asal Araştırma, yaptığı son ankette Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in muhalefet yapma şeklini halka sordu.

Asal Araştırma, 20-21 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle bir anket çalışması düzenledi.

Vatandaşlara, "Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankete verilen yanıtlar şöyle:

Onaylıyorum yüzde 42.0

Onaylamıyorum yüzde 30.9

Ne onaylıyor, ne onaylamıyorum yüzde 27.1

TÜRKİYE'DE YENİ BİR SİYASİ PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI?

Vatandaşlara ayrıca, "Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?" sorusu soruldu.

Yanıtlar şöyle oldu:

Var yüzde 25.6

Yok yüzde 74.4

Kaynak: Gerçek Gündem