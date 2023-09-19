Devlet Bahçeli açıkladı: İşte MHP'nin kurultay tarihi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nda açıklamalarda bulundu.

Kurultayın 17 Mart’ta yapılacağını duyuran Devlet Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili de mesaj verdi: “31 Mart 2024 tarihine heves ve heyecanla hazırlanıyoruz. Başarının dışında bir seçeneğe her zaman olduğu gibi yine kapalıyız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki arzi kopukluğun giderilmesini hedefliyoruz.”

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nefis temizliği, ruh enginliğiyle dava ve iddia sahibi olduğumuzu göstermenin kesintisiz arayış ve çabasındayız. Çok şükür yabancı değer yargılarına göre yaşananların ve bu tip bir alçalmaya maruz kalanlardan hiç olmadık, olmayı da aklımızın ucundan geçirmedik. Debisi yüksek yozlaşma akıntısına kapılıp meçhul ve müphem bir istikamete umut bağlayacak kadar şaşkın, şaibeli bir duruma düşmedik. Dur durak tanımayan çalışma arzusuyla halkımızın vuran nabzını avcumuzun içinde tutuyoruz. Anadolu irfanının rehberliğinde milletimizin her güzel insanına müşfik ve muhabbet kokulu elimizi uzatıyoruz.

YEREL SEÇİM MESAJI: “BAŞARI DIŞINDA SEÇENEĞE KAPALIYIZ”

31 Mart 2024 tarihine heves ve heyecanla hazırlanıyoruz. Başarının dışında bir seçeneğe her zaman olduğu gibi yine kapalıyız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki arzi kopukluğun giderilmesini hedefliyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde tezahür ve tekamül etmiş millet iradesinin aynısıyla 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlere yansımasını ve zillet tortularının kazınmasını, yerel yönetimlere düşen gölgenin kaldırılmasını amaçlıyoruz. Türkiye’nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur.

MHP’NİN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

Kurultayımızı 17 Mart 2024 tarihinde bir şölen havasında yapmayı kararlaştırdık.

Cumhur İttifakı olarak yepyeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. Bugünkü toplantıda yerel seçimlerle kongre takvimimizi değerlendirdik, Anayasa değişikliği gündemiyle beraber iç ve dış konu başlıkları detaylarıyla ele alındı. MHP başında sonunda, önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir ilişki ve irtibat ağının hiçbir fikri, siyasi, tez ya da önermenin içinde olmamış, bundan sonra da olması düşünülemeyecektir. Muradımız Türkiye ve Türk milletine layıkıyla hizmet etmektir. Sanal ve sahte gündemleri elimizin tersiyle iterek önümüze bakıyoruz."