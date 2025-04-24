DEVA’dan Hükümete ‘Uyuşturucuyla Mücadele’ Çağrısı

Çocuk Hareketi öncülüğünde bir araya gelen milletvekilleri, alan uzmanları, sivil toplum temsilcileri ve bağımlı çocukların aileleri, Türkiye’nin dört bir yanından yükselen feryatları Meclis kürsüsüne taşıdı.

Milletvekili Elif Esen, TBMM’de yaptığı açıklamada, “Bağımlılık değil bağ kuran bir toplum istiyoruz” diyerek yetkilileri bir an önce harekete geçmeye çağırdı.

Türkiye’deki uyuşturucu sorununa dikkat çeken Esen, 9 yaşında maddeyle tanışan çocuklarla doğduğu gün yoksunluk krizine giren bebekler in olduğunu ifade ederek; sokak aralarında “şeker” adıyla dağıtılan metamfetaminin toplumun kimyasını bozduğunu belirtti.

‘NE EMNİYET NE AMATEM YARDIM ETMİYOR’

Vekil Esen, toplantıya gelen annelerden birinin cümlelerini aktararak, yardım isteyen annenin “Herkes bizi dışlıyor, yapayalnızız. Çocuğum kendini öldürüyor ne emniyet ne AMATEM kimse bize yardım edemiyor. Ya çocuğum beni öldürecek ya kendimi korumak için ben onu. Bize yardım edin!” ifadelerini kullandığını belirtti.

'SAĞLIKLI DOPAMİN KAYNAKLARINI SAĞLAMALIYIZ'

Esen, teknoloji bağımlılığı da dahil olmak üzere dopamin yani haz bağımlılığına yol açan durumların madde bağımlılığına fırsat tanıdığını belirterek, 23 Nisan’da meclis kürsüsünde konuşan sporcu G. Ece Gerdan’ın “Spor yalnız bedenimizi değil, karakterimizi geliştiriyor” sözlerine atıf yaptı.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Spor yapmanın, sanatın, birine yardımcı olmanın; işe yaradığını, sevildiğini hissetmenin sağlıklı dopamin kaynakları arasında yer aldığını ifade eden Esen, boş geçen beden derslerinin, çocukların sağlıklı dopamin kaynaklarından mahrum bırakılmasının devletin sorumluluğu olduğunun altını çizdi ve aşağıdaki başlıklarda önerilerini sıraladı:

- Her okulda zorunlu, aktif beden eğitimi dersi,

- Ücretsiz ve düzenli spor–sanat erişimi,

- Çocuklara özel rehabilitasyon merkezleri,

- Mahalle temelli sosyal hizmet birimleri,

- Tedaviye erişim için yatak kapasitesinin artırılması,

- Uzun süreli ve sürdürülebilir rehabilitasyon sistemleri,

- Tedavi sonrası eğitim ve istihdama geçiş destekleri,

- Özel ihtisas mahkemeleri ve zorunlu tedavi modelleri.

'23 NİSAN AYNI ZAMANDA ÇOCUKLARA KARŞI SORUMLULUK GÜNÜ'

23 Nisan’ın yalnızca bir bayram olmadığını vurgulayan Esen, aynı zamanda çocuklara karşı sorumluluk günü olduğu değerlendirmesini yaparak TBMM’yi çocukları bağımlılıktan koruma yolunda somut politika değişikliklerine gidilmesi yönünde görev almaya davet etti.

Esen, çocukları korumanın bir seçenek değil zorunluluk olduğunu belirterek “Egemenliği yaşatmanın yolu çocukları yaşatmaktan geçer” sözleriyle açıklamasını noktaladı.