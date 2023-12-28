DEVA Partisi 75 seçim çevresi için adaylarını açıkladı: İşte o isimler...
DEVA Partisi bugün düzenlediği aday tanıtım toplantısında 75 belediye başkan adayını açıkladı.
DEVA Partisi, Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımıyla bugün Ankara’da Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı düzenledi.
Toplantıda beldelerle birlikte 75 belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Babacan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
DEVA Partisi’nin açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adana, Karaisalı-Ayhan Avcı
Adana, Kozan-Veli Küçük
Adana, Sarıçam-Cengiz Yalman
Adana, Yumurtalık-Uğur Karataş
Adıyaman, Kahta-Sadık Öztürk
Antalya, Gündoğmuş-Mehmet Eser
Antalya, Kepez-Emre Karaşin
Balıkesir, Balya-Mesut Ünal
Balıkesir, Gömeç-Zeynep Çiğdem Akçamlı
Bayburt-Can Kurban Aslan
Burdur-Recep Oğuz
Bursa Büyükşehir-Zeki Kahraman
Bursa, İnegöl-Onur Metinbaş
Bursa, Mudanya-Mine Norşon
Bursa, Nilüfer-Nilüfer Akçakoca Demir. Bursa
Osmangazi-İlhan Menge
Denizli, Serinhisar-İsmail Parça
Diyarbakır, Eğil-Zeynel Bekil
Diyarbakır, Ergani-Süleyman Efe
Diyarbakır, Kayapınar-Hebun Aytekin
Elazığ, Baskin-Tekin Tomaç
Erzurum, Narman-Ahmet Can Koçak
Eskişehir, Alpu-Gökhan Memiş
Eskişehir, Çifteler-Mustafa Taçkın
Gaziantep Büyükşehir-Ekrem Kurt
Gaziantep, İslahiye-Bekir Yücel
Gaziantep, Şahinbey-Bekir Saltan
Gümüşhane, Şiran-Şeyma Aydın
İstanbul, Pendik-Mustafa Yılmaz
İstanbul, Şile-İbrahim Avcı
İstanbul, Şişli-Muhammed Benan Şenbayram
İstanbul, Kartal-İltan Ekmekçioğlu
İzmir, Çiğili-Yakup Ateş
İzmir, Güzelbahçe-Metin Avcı
İzmir, Kiraz-Hatice Hülya Coşkun
İzmir, Menemen-Şeyhmus Dal
İzmir, Selçuk-Rabia Beyaz
İzmir, Tire-Fatma Yıldırım
Kayseri, Kocasinan-Kadir Türkmen
Kayseri, Yeşilhisar-Mustafa Tepe
Kayseri, Hacılar-Osman Palaz
Kırklareli-Rıfat Rafael Haleva
Kilis-Abdullah Sakar
Kocaeli, Karamürsel-Yunus Katı
Kocaeli, Kartepe-Yusuf Nuhoğlu
Konya Büykşehir-Seyit Karaca
Konya, Ilgın-Seyit Ali Nadaroğlu
Konya, Cihanbeyli-Mulla Sarı
Malatya, Arguvan-Erdal Ekici
Manisa, Saruhanlı-Cüneyt Taylan
Mersin, Tarsus-Ramazan Yıldırım
Muğla, Dalaman-Hilal Baykan
Muğla, Bodrum-Mehmet Billorer
Muğla, Fethiye-Saniye Parça Kulaç
Niğde-Ümit Güngör
Rize, Çamlıhemşin-Mustafa Kemal Yeniçırak
Rize, Ardeşen-Eren Tolga Beşli
Sakarya, Pamukova-İrfan Metin
Sakarya, Ferizli-Yakup Kotaman
Sakarya, Karasu-Abdullah Çatalbaş
Sinop-Cevdet Yeşil
Tekirdağ, Kapaklı-Abdullah Buz
Tekirdağ, Saray-Tarık Atansoy
Trabzon, Sürmene-Mehmet Ali Duman
Trabzon, Ortahisar-Serkan Işıklı
Tunceli, Çemişgezek-Recep Yıldırım
Tunceli, Hozat-Doğan Can Yıldırım
Tunceli, Ovacık-Sevgi Gülatar
Tunceli, Pertek-Tahsin Çelik
Yalova-Aslı Üresin