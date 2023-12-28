DEVA Partisi 75 seçim çevresi için adaylarını açıkladı: İşte o isimler...

DEVA Partisi, Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımıyla bugün Ankara’da Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı düzenledi.

Toplantıda beldelerle birlikte 75 belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Babacan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

DEVA Partisi’nin açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Adana, Karaisalı-Ayhan Avcı

Adana, Kozan-Veli Küçük

Adana, Sarıçam-Cengiz Yalman

Adana, Yumurtalık-Uğur Karataş

Adıyaman, Kahta-Sadık Öztürk

Antalya, Gündoğmuş-Mehmet Eser

Antalya, Kepez-Emre Karaşin

Balıkesir, Balya-Mesut Ünal

Balıkesir, Gömeç-Zeynep Çiğdem Akçamlı

Bayburt-Can Kurban Aslan

Burdur-Recep Oğuz

Bursa Büyükşehir-Zeki Kahraman

Bursa, İnegöl-Onur Metinbaş

Bursa, Mudanya-Mine Norşon

Bursa, Nilüfer-Nilüfer Akçakoca Demir. Bursa

Osmangazi-İlhan Menge

Denizli, Serinhisar-İsmail Parça

Diyarbakır, Eğil-Zeynel Bekil

Diyarbakır, Ergani-Süleyman Efe

Diyarbakır, Kayapınar-Hebun Aytekin

Elazığ, Baskin-Tekin Tomaç

Erzurum, Narman-Ahmet Can Koçak

Eskişehir, Alpu-Gökhan Memiş

Eskişehir, Çifteler-Mustafa Taçkın

Gaziantep Büyükşehir-Ekrem Kurt

Gaziantep, İslahiye-Bekir Yücel

Gaziantep, Şahinbey-Bekir Saltan

Gümüşhane, Şiran-Şeyma Aydın

İstanbul, Pendik-Mustafa Yılmaz

İstanbul, Şile-İbrahim Avcı

İstanbul, Şişli-Muhammed Benan Şenbayram

İstanbul, Kartal-İltan Ekmekçioğlu

İzmir, Çiğili-Yakup Ateş

İzmir, Güzelbahçe-Metin Avcı

İzmir, Kiraz-Hatice Hülya Coşkun

İzmir, Menemen-Şeyhmus Dal

İzmir, Selçuk-Rabia Beyaz

İzmir, Tire-Fatma Yıldırım

Kayseri, Kocasinan-Kadir Türkmen

Kayseri, Yeşilhisar-Mustafa Tepe

Kayseri, Hacılar-Osman Palaz

Kırklareli-Rıfat Rafael Haleva

Kilis-Abdullah Sakar

Kocaeli, Karamürsel-Yunus Katı

Kocaeli, Kartepe-Yusuf Nuhoğlu

Konya Büykşehir-Seyit Karaca

Konya, Ilgın-Seyit Ali Nadaroğlu

Konya, Cihanbeyli-Mulla Sarı

Malatya, Arguvan-Erdal Ekici

Manisa, Saruhanlı-Cüneyt Taylan

Mersin, Tarsus-Ramazan Yıldırım

Muğla, Dalaman-Hilal Baykan

Muğla, Bodrum-Mehmet Billorer

Muğla, Fethiye-Saniye Parça Kulaç

Niğde-Ümit Güngör

Rize, Çamlıhemşin-Mustafa Kemal Yeniçırak

Rize, Ardeşen-Eren Tolga Beşli

Sakarya, Pamukova-İrfan Metin

Sakarya, Ferizli-Yakup Kotaman

Sakarya, Karasu-Abdullah Çatalbaş

Sinop-Cevdet Yeşil

Tekirdağ, Kapaklı-Abdullah Buz

Tekirdağ, Saray-Tarık Atansoy

Trabzon, Sürmene-Mehmet Ali Duman

Trabzon, Ortahisar-Serkan Işıklı

Tunceli, Çemişgezek-Recep Yıldırım

Tunceli, Hozat-Doğan Can Yıldırım

Tunceli, Ovacık-Sevgi Gülatar

Tunceli, Pertek-Tahsin Çelik

Yalova-Aslı Üresin