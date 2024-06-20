DEVA Partili Kavaf’ın acı günü

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf’ın annesi yaşamını yitirdi

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DEVA Partili Kavaf’ın acı günü

DEVA Partisi’nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf’ın annesi Gülseren Bostancı yaşamını yitirdi.

Bostancı’nın cenazesi yarın Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Cenaze törenine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da katılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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DEVA Partisi Selma Aliye Kavaf Ali Babacan
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