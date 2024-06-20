CHP'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: Haddini bil!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmenin ardından Yılmaz Özdil, 'Asrın Lideri Özgür Özel'e 'Koltuk' Verdi!' başlıklı bir video yayımlayarak bu görüşmeyi eleştirmişti.

"BİDON KAFA"

Özdil'in bu videosuna Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın 'Hepsi Bu Hafta Oldu' adlı programında yanıt veren Özel, "Bu, ‘hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet... 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş" ifadelerine yer verdi.

"BU İFTİRANI SANA YEDİRECEĞİM"

Özel'in bu açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapan Yılmaz Özdil, "Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. 'Erken seçim istemiyor, AKP'nin toparlanmasına fırsat tanıyor' dediğim için bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. 'Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan' dediğim için, 'AKP’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor' dediğim için bana saldıran özgür özel, bu iftiranı sana yedireceğim" dedi.

"BANA YILLLARCA 'ABİ' DİYEN ÖZEL.."

Özdil, ayrıca "Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını-gözlüğü çıkardın ama-gözüne sokacağım" ifadelerini kullandı.

"HADDİNİ BİL"

Özdil'in bu açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise, şu ifadelere yer verdi:

"Bir kişinin CHP Genel başkanına “Sözlerini yedireceğim” gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor. Sayın Özgür Özel küfür mü etmiş, hakaret mi etmiş? Sadece bir tespit yapmış… Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil. Haddini bil! Yıllarca bir yandan insanların Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik ve seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın. Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız!"

Kaynak: Gerçek Gündem