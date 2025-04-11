DEVA Partili Ekmen’den Kuş Cennetindeki Yangın Sonrası Acil Çağrı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Göksu Deltası Kuş Cenneti'nde şubat ayında çıkan yangın sonrası hükümete acil çağrı yaptı. DEVA Partili Ekmen, "Yanlış tarımsal sulama politikaları ve yetersiz koruma uygulamaları, bu değerli ekosistemi tehdit ediyor" dedi.

YANGINI MECLİS'E TAŞIDI

Geçtiğimiz Şubat ayında da çıkan yangınları Meclis gündemine taşıyan Ekmen, deltadaki Kuş Cenneti'nin yeterince korunmadığını söyledi. Ekmen, "Göksu Deltası, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi’ne dahil olmasına rağmen yeterince korunmuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilen bu alan, 300’ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapıyor ve bir kuş cenneti olarak anılıyor. Geçtiğimiz aylarda bin dönümden fazla sazlık alan yanmıştı ve bu kez de yeni bir yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınmış olsa da çıkış nedeni hâlâ bilinmiyor." dedi.

İKİ BAKANA ÇAĞRI

Ekmen, aynı bölgedeki ikinci yangının kuşların üreme dönemiyle çakışmasının üzüntü verici olduğunu belirterek, Bakan Murat Kurum ve Bakan İbrahim Yumaklı’ya çağrıda bulundu. "Göksu Deltası, yanlış tarımsal sulama politikaları ve yetersiz koruma uygulamaları nedeniyle ciddi tehditlerle karşı karşıya. Yangın, bataklık yapısı nedeniyle büyük tahribata yol açabiliyor." dedi.

Aynı bölgede birkaç ay içinde iki kez yangın çıkmasının üzücü olduğunu belirten DEVA Partili Ekmen, "Yangınların kuşların üreme dönemiyle örtüşmesi son derece üzücü. Bu alan yalnızca Mersin’in değil, tüm Türkiye’nin doğal mirasıdır. Bakan Kurum ve Bakan Yumaklı’dan, Göksu Deltası’nın korunması için gereken adımları atmalarını bir kez daha talep ediyorum." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Mersin’in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan, kuş cenneti olarak bilinen Göksu Deltası’ndaki sazlık alanda önceki yangın çıktı. Dün sabah saatlerinde söndürülen yangında 8 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. Kuş cennetinde geçtiğimiz şubat ayında yine yangın çıkmıştı.

Yangın sonrası konuşan kuş gözlemcisi Nadir Köksoy, sakar meke, akbalıkçı, saz horozu, yaz ördeği, sucum kuşlarının yumurtlama dönemi olduğunu belirterek, her yıl bu dönemlerde yangın çıktığını söylemiş ve yangınların çıkış nedeninin tespit edilmesi gerektiğini belirtmişti. DEVA Partili Ekmen, yangınları Meclis gündemine taşıdı.