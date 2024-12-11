Dervişoğlu, Suriyelilerin Ülkelerine Dönmesi Gerektiğini Söyledi: 'Esad Gitti, Misafirlik Bitti'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmak, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak için Malatya'ya geldi. Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi’nde vatandaşları ziyaret eden Dervişoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ESAD GİTTİ, MİSAFİRLİK BİTTİ'

Türkiye'nin güvenlik koridoru oluşturması gerektiğini belirten Dervişoğlu, Suriye’nin kuzeyinde kurulabilecek bir terör devletine müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Esad rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin de ülkelerine dönmeleri gerektiğini anlatan Dervişoğlu, "Her ne kadar Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz diyorsak bile gözle görüyor, aklımızla idrak ediyoruz ki Suriye parçalanıyor. Türkiye'nin kendi milli güvenliğini, vatan bütünlüğünü ve istiklalinin korumak için atılması icap eden bütün adımları ertelemeden atması lazım. Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de Türkiye düşmanı bir teröristanın oluşturulmasına Türkiye'nin izin vermemesi lazım. Alınması icap eden bütün tedbirleri de alması lazım. Türkiye'nin acil eylem planlarına ihtiyaç vardır. Türkiye'deki Suriyelilerin kendi ülkelerine döneceklerine dair sınır ilçelerine ve boylarına gittiklerini basından görüyoruz. Takip edip bilgilendirilmek adına sorduk, soruşturduk. Şu ana kadar sınırlarımızdan Suriye'ye geçen insan sayısı 2 bin 500 civarında. Buradan uyarıyorum. Bu konuda bir acil eylem planına ihtiyacımız vardır. Türkiye'deki vatandaşlık almış Suriyelilerin vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü, kanun hükmünde kararname ile yasalara aykırı bir biçimde kendilerine verilen istisnai vatandaşlık artık hükmünü yitirmiştir. Suriye'de Esad rejimi bitmiştir. Yani Esad gitmiştir ve artık burada bulunmalarını icap ettiren herhangi bir durum söz konusu değildir. Esad gitti, misafirlik bitti" dedi.

DEPREMZEDELER İÇİN ÇAĞRI

Müsavat Dervişoğlu, deprem bölgesinde yaşayan esnaf ve iş insanları için kolaylıklar sağlanması gerektiğini belirterek, bu konuyu Meclis'te dile getireceğinin altını çizdi. Depremzedelerin beklediklerinin karşılığını alamadığını belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Depremin öncesinden bugüne ihracat düşmüş durumda. Vatandaşlarımızın talepleri var. Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ödeme süresinin SGK ve Bağ-Kur prim ödemelerinin mücbir sebep üzerinden uzatılması isteniyor. Çünkü bunlar kamu alacakları. Vatandaşın canını, malını kaybettiğini ve ticari faaliyetlerini doğru bir biçimde sürdüremediğini düşünürsek devletin de burada bir vergi kaybını göze alması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Yerinde dönüşüm için 750 bin kredi artı 750 bin hibe beklentiyi karşılamıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız bunun en az 2 milyon 500 bin TL olması gerektiğini belirtiyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha hızlı ayağa kaldırılması için faizsiz ve uzun vadeli kredilerin yaşama geçirilmesi lazım. İş yeri yıkılarak, tüm sermayesi yıkılarak borçları için teminat istendiği ve bu teminatların mümkün olmadığı vatandaşlar tarafından aktarılıyor. Vatandaşlar beklentilerine karşılık bulamıyor. Bu sorunları ve talepleri hem Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden hem de kamuoyuyla paylaşıp ifade edeceğiz."

Kaynak: DHA