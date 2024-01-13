Selahattin Demirtaş’ı doğruladı: 'Başbakan, bakanlar düzeyinde görüşmeler yapıldı'

Diyarbakır’daki aday tanıtım toplantısı için DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a eşlik eden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Kobani davasındaki savunmasında kendisi hakkında söylediği “Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin çözüm süreci başladığında Abdullah Öcalan’ın iki mektubunun Erdoğan’ın elinde olduğunu söyledi. Ve süreç devam ederken Sincan Cezaevi’nde açlık grevindeki HDP yöneticilerini ziyaret etti” sözleri ile ilgili konuştu.

Medyacope’den Ferit Aslan'a konuşan Ergin, Demirtaş’ın savunmasında dile getirdiği konuların yaşanmış hadiseler olduğunu ve üzerine yorum yapılacak şeyler olmadığını söyledi.

Ergin, o dönemde hükümetteki herkesin kendi görev alanlarıyla ilgili katkı sunduklarını, kendisinin de Adalet Bakanı olarak katkı sunmaya çalıştığını belirtti, “Birtakım mesajlar, birtakım görüşmeler yapılmıştır. Bu başbakan düzeyinde, bakanlar düzeyinde olmuştur. Güvenlik Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanları düzeyinde olmuştur. Doğal olarak bir hukuk devletinde bu kurumlarla bu işbirliğinin döndürülmesi normal” diye konuştu.

Ergin, çözüm süreci çalışmalarının yapıldığı dönemde akil insanların Türkiye’nin dört bir yanına gittiğini söyledi ve sorunun çözümü için halka bir araya geldiğini belirtti.

Ergin, çalışmaların sabote edildiğini söyledi, “O dönemde toplumsal destek çok yükseldi. Çözüm sürecine yüzde 70’lere varan toplum desteği oluştu. Bu çok kıymetliydi. Toplumun içine yayılmış nifak tohumları, bu defa sevgiye, kardeşliğe dönüşmeye başlamıştı. Ama sabote girişimleri rağbet gördü ve süreç neticelendirilemedi, olumlu sonuçlandırılamadı” diye konuştu.

“ÇÖZÜM SÜRECİ YARGILAMASI YAPILACAKSA HERKES BERABER YARGILANMALI”

Parlamentoda bu çalışmaları yapanlarla ilgili belli hukuki korumalar getiren yasanın çıkarıldığı aktaran Ergin, daha sonra bu çalışmaların içerisinde olan insanların belli noktalarda takibata uğradığını dile getirdi.

Ergin, “Bu takibat yapılacaksa, bu çalışmaların içerisinde olanların tamamı, başbakanından, bakanına, bürokratına hep beraber yargılanmalı. O çalışmadan ayrı, başka eylemler varsa onun yargılaması ayrı bir konudur. Ama sadece çözüm süreci faaliyetleri içerisinde yapılan çalışmalara dönük bir yargılama varsa bu tek taraflı olmaz” diye konuştu.