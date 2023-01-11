Demirtaş'tan Bozdağ'a: Kendinizi yerimize koyup cezaevleriyle ilgili düzenlemeleri öyle yapın; yerimizde olmanıza fazla kalmadı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hükümlülerin sosyal medya kullanımını kısıtlayacak düzenlemenin yapılmasına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Demirtaş'tan Bozdağ'a: Kendinizi yerimize koyup cezaevleriyle ilgili düzenlemeleri öyle yapın; yerimizde olmanıza fazla kalmadı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hükümlülerin sosyal medya kullanımını kısıtlayacak düzenlemenin yapılması gerektiğine yönelik açıklamasına yanıt verdi. Demirtaş, "Kendinizi bizim yerimize koyup cezaevleriyle ilgili düzenlemeleri öyle yapın. Bizim yerimizde olmanıza fazla kalmadı nihayetinde. " mesajını verdi. 

Bakan Bozdağ bugün hükümete yakın Ankara'daki medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bozdağ, hükümlülerin sosyal medya kullanamayacağını ancak adlarına açılan hesaplardan avukat ve aileleri aracılığıyla paylaşım yapılabildiğini söyledi. Bu konuda çalışma yapıldığını bildiren Bozdağ, dünyadaki örneklerin incelendiğini, değerlendirme yapılmasının ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Seçim çalışmasına sosyal medyadan katılan ve Adalet Bakanı'na Twitter hesabından yanıt veren Demirtaş şu ifadeleri kullandı: 

"Adalet Bakanlığı sesimizi kısmanın yollarını arıyormuş Ama bunun için önce bizi bulmaları gerekmiyor mu ? Şu fotoğraflara iyi bak; Gültan, Figen, Sebahat, Bekir, İdris, Leyla, Selçuk, ben ve binlercemiz ordayız. Bulamadın mı ? Yüreklerine, gönüllerine bak @bybekirbozdag

Ayrıca kendinizi bizim yerimize koyup cezaevleriyle ilgili düzenlemeleri öyle yapın. Bizim yerimizde olmanıza fazla kalmadı nihayetinde. O nedenle akıllıca davranın ve yeni tecritler uygulamak yerine tüm tecritleri kaldırın."

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