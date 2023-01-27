Demirtaş: Er ya da geç, adil yargı karşısına çıkacaklar
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "İktidarda kalmak için hukuk dışı yöntemler kullananlar ve onlara alet olan yargı, medya, bürokrasi üyeleri çok normal bir şey yapıyor havasındalar. Oysa yaptıkları ağır suç" değerlendirmesini yaptı.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sürecine desteğini sürdürüyor.
Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:
"İktidarda kalmak için hukuk dışı yöntemler kullananlar ve onlara alet olan yargı, medya, bürokrasi üyeleri çok normal bir şey yapıyor havasındalar. Oysa yaptıkları ağır suç. Er ya da geç, adil yargı karşısına çıkacaklar. Suça bulaşanlardan korkmayın, onlar sizden korksun."
İktidarda kalmak için hukuk dışı yöntemler kullananlar ve onlara alet olan yargı, medya, bürokrasi üyeleri çok normal bir şey yapıyor havasındalar.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 27, 2023
Oysa yaptıkları ağır suç. Er ya da geç, adil yargı karşısına çıkacaklar.
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Suça bulaşanlardan korkmayın, onlar sizden korksun.
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