Demirtaş: Er ya da geç, adil yargı karşısına çıkacaklar

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "İktidarda kalmak için hukuk dışı yöntemler kullananlar ve onlara alet olan yargı, medya, bürokrasi üyeleri çok normal bir şey yapıyor havasındalar. Oysa yaptıkları ağır suç" değerlendirmesini yaptı.

Demirtaş: Er ya da geç, adil yargı karşısına çıkacaklar

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sürecine desteğini sürdürüyor. 

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

"İktidarda kalmak için hukuk dışı yöntemler kullananlar ve onlara alet olan yargı, medya, bürokrasi üyeleri çok normal bir şey yapıyor havasındalar. Oysa yaptıkları ağır suç. Er ya da geç, adil yargı karşısına çıkacaklar.  Suça bulaşanlardan korkmayın, onlar sizden korksun." 

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