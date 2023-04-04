Demirtaş, bakanın 2021 yılında yaptığı konuşmasına böyle tepki gösterdi: O zaman neden köprü yapıyorsunuz?

10 yıl içinde gökyüzünde uçan taksileri görmeye başlayacağımızı söyleyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na finansçı Özgür Demirtaş'tan esprili soru geldi.

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Demirtaş, bakanın 2021 yılında yaptığı konuşmasına böyle tepki gösterdi: O zaman neden köprü yapıyorsunuz?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılında Kapadokya Üniversitesi'nin düzenlediği ’Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler Çalıştayı’na video konferans yöntemiyle katıldı ve Türkiye'nin havacılık sektöründeki yaptığı atılımları anlattı. 

2 yıl önceki konuşmasında Uzay çalışmalarını da anlatan Karaismailoğlu, "Akıllı ve otonom ulaşım sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki 10 yılda, insansız hava araçlarının çok daha gelişeceğini göreceğiz. Havayolu ulaşımında çevre hassasiyetinin gereği olarak elektrikli ve hatta güneş enerjili uçaklar gündemimizde olacak. Bunun yanında modüler uçaklarla birlikte, çok katlı uçaklar yaygınlaşacak. Sesle yarışacak hiper sonik uçakların dönemi başlarken, uçan taksileri de artık göklerde görmeye alışacağız" ifadesini kullandı. 

Finansçı Özgür Demirtaş da Karaismailoğlu'nun bu sözlerinin olduğu haberi alıntılayarak şu esprili soruyu sordu: 

"O zaman Neden 30-40 yıl geri ödemeli köprü yapıyorsunuz?" 

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