DEM Parti'nin İstanbul'da aday gösterdiği ilçeler açıklandı
DEM Parti, İstanbul'un 17 ilçesinde aday gösterirken 22 tanesinde aday çıkarmadı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul'da Aday gösterdiği yerler açıklandı.
DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkarılacak. Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi.
Başvuru yapılarak verilen listelere göre aday çıkarılan ilçeler şöyle:
1-Beykoz
2-Kadıköy
3-Sultanbeyli
4-Ümraniye
5-Adalar
6-Arnavutköy
7-Esenler
8-Gaziosmanpaşa
9-Kağıthane
10-Sultangazi
11-Beşiktaş
12-Bakırköy
13-Başakşehir
14-Beylikdüzü
15-Güngören
16-Küçükçekmece
17-Büyükçekmece
Kaynak: ANKA
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