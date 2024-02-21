DEM Parti'nin İstanbul'da aday gösterdiği ilçeler açıklandı

DEM Parti, İstanbul'un 17 ilçesinde aday gösterirken 22 tanesinde aday çıkarmadı.

Son Güncelleme:
DEM Parti'nin İstanbul'da aday gösterdiği ilçeler açıklandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul'da Aday gösterdiği yerler açıklandı.

DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkarılacak. Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi.

Başvuru yapılarak verilen listelere göre aday çıkarılan ilçeler şöyle:

1-Beykoz

2-Kadıköy

3-Sultanbeyli

4-Ümraniye

5-Adalar

6-Arnavutköy

7-Esenler

8-Gaziosmanpaşa

9-Kağıthane

10-Sultangazi

11-Beşiktaş

12-Bakırköy

13-Başakşehir

14-Beylikdüzü

15-Güngören

16-Küçükçekmece

17-Büyükçekmece

Kaynak: ANKA

Etiketler
İstanbul 2024 Yerel Seçimleri DEM Parti
Son Güncelleme:
TİP lideri Erkan Baş basın toplantısında konuşuyor TİP lideri Erkan Baş basın toplantısında konuşuyor
TRT1 dizisinde veda: Gönül Dağı’na veda etti... Seyircileri ağlattılar TRT1 dizisinde veda: Gönül Dağı’na veda etti... Seyircileri ağlattılar
Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı
İYİ Parti’nin ardından Memleket Partisi üyeleri de istifa etti Memleket Partisi'nde 'İstanbul' isyanı
ÇOK OKUNANLAR
Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat!
Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı
Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz
Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti