DEM Parti’den Yeni 'Çözüm Süreci' Değerlendirmesi: 'Barış, Ekmek ve Su Kadar Temel Bir İhtiyaçtır'

DEM Parti'den çözüm süreci tartışmalarına ilişkin bir açıklama daha geldi. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Barış ekmek, hava ve su kadar temel bir ihtiyaçtır" dedi.

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DEM Parti’den Yeni 'Çözüm Süreci' Değerlendirmesi: 'Barış, Ekmek ve Su Kadar Temel Bir İhtiyaçtır'

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti’den Yeni 'Çözüm Süreci' Değerlendirmesi: 'Barış, Ekmek ve Su Kadar Temel Bir İhtiyaçtır' - Resim : 1

Meral Danış Beştaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti milletvekilleriyle el sıkışması sonrasında yaşanan tartışmalara ilişkin, "Barış iklimine, diyaloğa her zaman çağrı yapan bir parti olarak, bir şahıs olarak barışın ekmek, hava ve su kadar temel bir ihtiyaç olduğunu not edeyim" değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti’den Yeni 'Çözüm Süreci' Değerlendirmesi: 'Barış, Ekmek ve Su Kadar Temel Bir İhtiyaçtır' - Resim : 2

Öte yandan Beştaş, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucu üyesi ve tarafı olduğunu belirtti. BM İşkenceyi Önleme Komitesinin Türkiye'ye yönelik 65 ayrı başlıkta önerilerin yer aldığı bir rapor yayımladığını kaydeden Beştaş, Türkiye'nin bu önerilere uymakla mükellef olduğunu ifade etti.

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