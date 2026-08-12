DEM Parti’den Hatimoğulları Düzeltmesi: 'Asıl Amacı Barışın Önemine Vurgu Yapmaktı'

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları’nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözlerine atıf yaptığı değerlendirmelerin bağlamından koparıldığını söyledi. X hesabından açıklama yapan Doğan, partilerinin 'işgal ve soykırım politikalarının karşısında, Filistin halkının yanında' durduğunu ifade etti.

Doğan, Hatimoğulları’nın sözleriyle Netanyahu’ya sahip çıkmasının söz konusu olmadığını belirterek, açıklamanın Kürt meselesinin çözümsüzlüğünün bölgesel ve küresel güçler tarafından kullanılmasına ilişkin bir tespit olduğunu savundu.

'BU İTHAM DEĞİL, BARIŞIN ÖNEMİNE VURGU'

Doğan, "Bu tespit bir itham değil; bizatihi soykırımcılara karşı Türkiye'nin toplumsal barışının önemine vurgu yapmaktır" ifadelerini kullandı. DEM Parti Sözcüsü, partilerinin Filistin halkının yanında ve 'soykırımcıların karşısında' olduğunu belirterek, "Bu gerçeklik, polemiklerle değiştirilemez" dedi.

Doğan ayrıca TBMM’de 467 oyla kabul edilen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne işaret ederek yeni dönemde siyasi aktörlere sorumluluk düştüğünü söyledi. Doğan, "86 milyonun barış özlemini gölgeleyecek polemiklere yol açılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ DİLİNE DİKKAT EDİLMELİ'

Hatimoğulları’nın sözleri üzerinden yaşanan tartışmaların, TBMM’de kabul edilen çerçeve yasa sonrasında başlayan yeni sürecin önüne geçmemesi gerektiğini belirten Doğan, tüm taraflara daha dikkatli bir dil kullanma çağrısı yaptı. Doğan, DEM Parti’nin demokratik bütünleşme ve toplumsal barış hedefi doğrultusunda mücadele etmeyi sürdüreceğini belirterek, tarihi sürecin başarıya ulaşması için bütün tarafların duyarlı davranması gerektiğini kaydetti.

Eş Genel Başkanımız Sayın Tülay Hatimoğulları'nın bir televizyon programındaki değerlendirmelerinin bağlamından kopartılması kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğurmuştur.



Partimizin İsrail'in Filistin'deki işgal ve soykırım politikalarına karşı tutumu tartışmaya yer… — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) August 12, 2026

HATİMOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Tülay Hatimoğulları, katıldığı bir yayında Türkiye’nin İsrail’e Filistin’in işgalinden vazgeçmesi yönünde çağrı yaptığında Netanyahu’nun buna karşılık "E sen de Kürtleri dövmekten vazgeç" dediğini öne sürmüştü. Hatimoğulları’nın bu sözleri AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in tepkisine neden olmuştu. Çelik, Hatimoğulları’nın Netanyahu’nun sözlerine referans vermesini eleştirerek açıklamasını düzeltmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi