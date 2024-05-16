DEM Parti MYK olağanüstü toplanıyor

Kobani Davası'nda kararların açıklanması üzerine DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun olağanüstü toplanacağını açıkladı.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Yürütme Kurulumuz (MYK) ve partimizin Bileşen Eş Başkanları, Kobani Kumpas Davası kararı sonrası bu akşam (16 Mayıs Perşembe) saat 18.00’de Genel Merkezimizde olağanüstü toplanacaktır" denildi.