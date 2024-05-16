İktidardan 'Kobani Davası' kararlarına ilk yorum: "Hesabı sorulur demiştik!"

Kobani Davası'nda çıkan kararlara iktidardan ilk yorum geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, karara ilişkin "Hesabı sorulur demiştik!" dedi.

Son Güncelleme:
İktidardan 'Kobani Davası' kararlarına ilk yorum: "Hesabı sorulur demiştik!"

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın yanısıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda karar duruşması görüldü.

Kobani Davası'nda karar günü: Mahkemeden ceza yağdı! Demirtaş ve Yüksekdağ'a büyük cezalarKobani Davası'nda karar günü: Mahkemeden ceza yağdı! Demirtaş ve Yüksekdağ'a büyük cezalarGüncel

Yüksekdağ hakkında 32 yıl 9 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Selahattin Demirtaş ise Kobani davasında toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kobani davasında yargılanan Ahmet Türki Alp Altınörs gibi çok sayıda isme ceza verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, karara ilişkin açıklama yaptı.

Turan, siyasetçilere verilen cezalar için, "Hesabı sorulur demiştik!" diyerek şunları iletti:

''Hesabı sorulur demiştik! Bugünkü karar; Hapishaneden atılan romantik tweetlerle, hukuku ve adaletin sulandırılamayacağını, Kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini; Kendisi veya bağlı olduğu bir örgütün menfaati için kamu düzenini istismar edemeyeceğini; Toplumda infiale, tahribata, can kayıplarına sebep olan bir olayı teşvik etmenin “kim olursa olsun” bedeli olacağını; gösterdi. Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var. Hayırlı olsun.''

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kobane Davası Bülent Turan DEM Parti AKP
Son Güncelleme:
Kart şifreniz bu rakamlardan oluşuyorsa dikkat! Parolanız her an ele geçirilebilir Kart şifreniz bu rakamlardan oluşuyorsa dikkat!
10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: Ahmet Türk'ten Kobani Davası kararına ilk yorum 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: Ahmet Türk'ten Kobani Davası kararına ilk yorum
Kobani Davası'nda çıkan kararlara tepki: Meclis'teki vekiller protestoya başladı Kobani Davası'nda çıkan kararlara tepki: Meclis'teki vekiller protestoya başladı
Sandık Kokusu dizisinde seyirciyi yıkan veda! Ekipten ayrıldığı öğrenildi Sandık Kokusu dizisinde seyirciyi yıkan veda! Ekipten ayrıldığı öğrenildi
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer, 'bu fırsatı kaçırmayın' dedi: Satın! Selçuk Geçer, 'bu fırsatı kaçırmayın' dedi
Tarih verildi: İstanbul dahil 60 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul dahil 60 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Kobani Davası'nda karar günü: Mahkemeden ceza yağdı! Demirtaş ve Yüksekdağ'a büyük cezalar Kobani Davası'nda karar günü: Mahkemeden ceza yağdı!
"Miras peşinde koşmayacağım" demişti: Gazinocular Kralı Aslan’ın torunu icralık oldu Gazinocular Kralı Aslan’ın torunu icralık oldu
Yerlikaya talimat verdi: Soylu’ya yakın müdüre plaka soruşturması! Soylu’ya yakın müdüre plaka soruşturması!