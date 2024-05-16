İktidardan 'Kobani Davası' kararlarına ilk yorum: "Hesabı sorulur demiştik!"

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın yanısıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda karar duruşması görüldü.

Yüksekdağ hakkında 32 yıl 9 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Selahattin Demirtaş ise Kobani davasında toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kobani davasında yargılanan Ahmet Türki Alp Altınörs gibi çok sayıda isme ceza verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, karara ilişkin açıklama yaptı.

Turan, siyasetçilere verilen cezalar için, "Hesabı sorulur demiştik!" diyerek şunları iletti:

''Hesabı sorulur demiştik! Bugünkü karar; Hapishaneden atılan romantik tweetlerle, hukuku ve adaletin sulandırılamayacağını, Kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini; Kendisi veya bağlı olduğu bir örgütün menfaati için kamu düzenini istismar edemeyeceğini; Toplumda infiale, tahribata, can kayıplarına sebep olan bir olayı teşvik etmenin “kim olursa olsun” bedeli olacağını; gösterdi. Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var. Hayırlı olsun.''

Hesabı sorulur demiştik!



Bugünkü karar;



✅Hapishaneden atılan romantik tweetlerle, hukuku ve adaletin sulandırılamayacağını,



✅ Kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini;



✅Kendisi veya bağlı olduğu bir örgütün menfaati için kamu düzenini istismar… https://t.co/Rq27n85Gxw — Bülent TURAN (@turanbulent) May 16, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem