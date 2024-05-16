10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: Ahmet Türk'ten Kobani Davası kararına ilk yorum

DEM Parti Mardin Büyükşehir Eş Genel Başkanı Ahmet Türk, Kobani Davası'nda açıklanan kararlara ilişkin konuştu.

Türk, davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Halk TV'ye konuşan Türk, "Bu davanın siyasi bir dava olduğunu başından beri söyledik" diyerek şunları söyledi:

"Biz bir vahşet örgütüne karşı düşüncelerimizi ifade ettiğimiz için böyle bir dava açıldı. Aslında bu, bir kesimin toplumsal barışı bozmaya yönelik bir kararıdır. Bu mahkemenin verdiği bir karar değil, siyasilerin verdiği bir karardır. Üzüntülerimiz cezalara için değil, bu ülkenin toplumsal barışa ihtiyacı var. Bizler senelerce halkların ortaklaştığı bir sürecin arayışı içerisindeydik, bizim mücadelemiz bu. Ama maalesef bazı kesimler ötekileştirme siyasetini sürdürme anlayışıyla hareket ediyor. Bunu aslında demokratik geleceğe, halkların kardeşliğine vurulan bir darbe olarak değerlendirmek lazım. Bizim Kobani olaylarında devlete karşı bir şeyimiz yok, IŞİD'e karşı tepkimiz olmuştu. Elimizden geldiğince bu ülkenin barışı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sürecin nasıl yürüyeceğini tahmin ediyorduk. Bir kesimin harekete geçtiğini ve bu normalleşme sürecini baltalamaya çalıştığını görüyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem