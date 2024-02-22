DEM Parti 6 büyükşehir belediye başkan adayını daha tanıttı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile seçim ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendirdi.

Doğan'ın açıklamaları şöyle:

MECLİS'TE ANADİL TARTIŞMASI...

"Yıllardır süregelen mücadelemiz bu topraklarda yaşayan herkesin özgürce ana dilinde kendilerini ifade edebilmesi mücadelesi. Bu aynı zamanda yaşamın her alanında dayatılan tekçiliğe karşı da bir mücadele. Türkiye'de bu sistemin başta Kürtçe'ye ve Kürt meselesine yaklaşım olmak üzere değişmesi gerektiğini yıllardır söylüyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Dün Meclis Genel Kurulu'nda gördük ki tarih, yaşananlar bizi teyit ediyor, ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Bu hakikati tüm Türkiye toplumunun gözleri önüne seriyor.

"ALDIĞIMIZ HİÇBİR KARAR BİRİLERİNE JEST YA DA SET DEĞİLDİR"

Partimiz, siyaseti ilkeler, halkaların kazanımları doğrultusunda yürüten neredeyse tek parti Türkiye'de. Bu nedenle partimizi siyasetin hem kurucu öznesi hem de geniş halk tabanıyla birlikte belirleyici gücü, aynı zamanda da oyun kurucu gücü. Ve tabii ki antidemokratik uygulamaları, oyunları bozabilecek bir güce de sahip. DEM Parti, demokratik güç birliklerinden oluşan bir parti ve bu yan yana gelişleri büyütmeyi hedefleyen bir parti. Bu çerçevede ülke sorunlarının çözümünü, demokratik siyasetin genişletilebilmesi için ilkesel ve kamuoyuna açık görüşme ve müzakereler yürütebileceğini defaatle söyledi, söylemeye de devam ediyor. Halkların kazanımını esas almayan hiçbir karar, anlaşma ve uzlaşmanın tarafı olmaz, olmayacak DEM Parti. Aldığımız hiçbir karar birilerine jest ya da set değildir ama bazı şeylere set koyuyoruz. Bazıları kazansın ya da kaybetsin diye değil, halklar kazansın diye çaba sarf ettik, sarf etmeye devam ediyoruz.

"AKP İLE YA DA İKTİDAR BLOKUYLA GÖRÜŞME YAPSAYDIK PAYLAŞMAKTAN KAÇINMAZDIK"

DEM Parti olarak iktidarla gizli görüşmeler yapmakla itham ediliyoruz. Tekrar söylüyoruz ki yaptığımız hiçbir görüşmeyi söylemekten kaçınacak bir gelenekten gelmiyoruz, buna ihtiyaç duymayız. Şayet AKP ile ya da iktidar blokuyla herhangi bir görüşme yapıyor olsaydık bunu tüm açıklığıyla sizlerle, kamuoyuyla, kulağı bizde olanlarla paylaşmaktan asla kaçınmazdık. Bu şekilde bir dezenformasyon siyaseti yürüterek DEM Parti seçmeninin kafasını karıştırmaya çalışanlara buradan bir kez daha sesleniyoruz: Bizler, Kürt sorununda onurlu, eşit, adil ve kalıcı bir barış için görüşülmesi gereken herkesle görüşürüz. Bu konuda sorumluluk üstlenen, üstlenmek isteyen, rol ve misyon sahibi olan ve olmak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu sayısız kez ifade ettik.

6 BÜYÜKŞEHİR ADAYINI AÇIKLADI

Doğan ayrıca partisinin 6 büyükşehirdeki belediye başkan adayını da açıkladı:

Adana Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adaylarımız Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz

Aydın Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adaylarımız Suzan Koç ve Raif Kanat

Hatay Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayımız Perihan Pakize Sinemillioğlu

İzmir'deki adaylarımız Türkan Aslan ve Akın Birdal

Muğla Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adaylarımız Candan Süsoy ve Yusuf Uludağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adaylarımız Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir