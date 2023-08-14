'Değişim' tartışmasını başlatmıştı: İmamoğlu merakla beklenen açıklaması için tarih verdi

28 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra yaptığı değişim çağrısı ile CHP içerisinde yeni bir tartışmanın fitili ateşleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "iktidaricindegisim.org" isimli internet sitesi açarak vatandaşların görüş ve önerilerini toplamaya başlamıştı.

MERAKLA BEKLENEN AÇIKLAMA YARIN

2024 Yerel Seçimleri'nde yeniden İBB adayı mı olacağı yoksa CHP Genel Başkanlığı'na mı adaylığını koyacağı merak edilen İmamoğlu'nun yarın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklama yapacağı duyuruldu.

Basın açıklamasının saat ve tarihi 15 Ağustos Salı günü saat 12.00 olarak açıklandı.

Basın mensuplarına gönderilen davette basın açıklamasının konusu belirtilmedi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun yol haritasını Salı ya da Çarşamba günü yapacağı basın açıklaması ile kamuoyuna duyuracağını yazmış, İmamoğlu'nun yeniden İBB başkanlığına aday olacağının işaretini vereceğini ancak CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna da vurgu yapacağını belirtmişti.