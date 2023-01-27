Davutoğlu'dan Sinan Ateş paylaşımı: Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili iktidarın sessiz kalmasını eleştirerek Erdoğan, Soylu ve Bahçeli'ye seslendi.

Davutoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sinan Ateş’in Ankara’nın göbeğinde hain bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 28 gün yani 672 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım”

Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde hain bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 28 gün yani 672 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar, her hafta soracağım.