Davutoğlu, yeniden Gelecek Partisi Genel Başkanı seçildi

Gelecek Partisi, 2. Olağan Kongresi’ni dün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen kongrede Ahmet Davutoğlu yeniden genel başkan seçildi.

Davutoğlu, yeniden Gelecek Partisi Genel Başkanı seçildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “İkinci büyük olağan kongremizi, yaşadığımız acı sebebiyle, şehitlerimizin ruhunu incitmeden asgari düzeyde katılım ile gerçekleştirdik. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederken, yeni oluşan parti yönetimimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Gelecek Partisi, 2. Olağan Kongresi’ni bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yaptı. Gelecek Partisi, Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 askerin şehit olması nedeniyle, kongreyi "basına kapalı" olarak gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, kongreye ilişkin olarak bu akşam X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Büyük bir coşku ve heyecanla hazırlandığımız ikinci büyük olağan kongremizi, yaşadığımız acı sebebiyle, şehitlerimizin ruhunu incitmeden; büyük bir vakar içerisinde, yasal zorunluluk nedeniyle asgari düzeyde katılım ile gerçekleştirdik. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederken, yeni oluşan parti yönetimimize görevlerinde başarılar diliyorum. Kongremiz, milletimiz için hayırlı olsun.”

ÖZGÜR ÖZEL, AHMET DAVUTOĞLU'NU KUTLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan Gelecek Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Davutoğlu’nu tebrik etti.

Özel'in bu akşam X hesabından yayınladığı mesaj şöyle: “Gelecek Partisi 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nu tebrik ediyorum.”

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