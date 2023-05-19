Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs mesajı yuhalandı!

Kocaeli’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubu okundu. Mektubun okunduğu sırada salondaki gençler yuhalamaya başladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere mektubu okundu. Mektup okunduğu sırada bazı gençler yuhalamaya başladı. Vali Seddar Yavuz’un da bulunduğu etkinlikte öğretmenler, gençleri susturmaya çalıştı.

Korkusuz Kocaeli'nin aktardığı habere göre; İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, yuhalanma olayı sonrası yerinden kalkarak salondan çıktı. Kocaeli Valiliği korumaları ise, salonun arka tarafında geçerek durumu takip etti. Vali Seddar Yavuz da, görevlileri yanına çağırarak konu ile ilgili bilgi istedi. Salona gelen çevik kuvvet ekipleri, öğrencileri program bitmesine rağmen dışarıya çıkarmadı.