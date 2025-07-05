Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Önümüzde Yepyeni Bir Kapı Açılacak'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütünün silah bırakma kararını uygulamaya başlamasıyla süreç biraz daha hız kazanacaktır. Silahın, kanın, gözyaşının milletimizin gündeminden tamamen çıkmasıyla önümüzde yepyeni bir kapı ardına kadar açılacak." diye konuştu.

Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. DEM Parti'yle gelecek hafta yapılacak görüşmede hangi konuların ele alınacağı sorusu üzerine Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılacağına inandığını söyledi. "Bu hayali gerçekleştireceğiz" diyen Cumhurbaşkanı, "Terörsüz Türkiye adımları kontrollü biçimde ardı ardına atılıyor. Bizim tavrımız net, bunu en başından ifade ettik. 'Silah bırakma koşulsuz olmalı ve örgüt yapısal olarak kendini feshetmelidir.' dedik ve aşama aşama bu noktaya gelindi." dedi.

'YEPYENİ BİR KAPI AÇILACAK'

Terör örgütünün silah bırakma kararını uygulamaya başlamasıyla sürecin hız kazanacağını kaydeden Erdoğan, "Silahın, kanın, gözyaşının milletimizin gündeminden tamamen çıkmasıyla önümüzde yepyeni bir kapı ardına kadar açılacak." ifadelerini kullandı. Sürecin kendi haline bırakılamayacağını belirten Cumhurbaşkanı, "İlgili kurumlarımız her adımı, her hamleyi titizlikle takip ediyor ve gerekli adımları atıyor. Bu süreci kendi haline bırakmayız, provokasyonlara da müsaade etmeyiz. Titizlikle çalışıyor, emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu. Erdoğan, DEM Parti heyetiyle de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için bugüne kadar atılan adımları ve bundan sonrasını ele alacaklarını vurguladı.

GÖRÜŞME HAFTAYA

Önümüzdeki hafta Pervin Buldan ile Mithar Sancar'la görüşme gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılacağını bildirdi.

"Terör örgütü PKK'nın silah bırakması, Türkiye için hem güvenlik hem demokrasi hem de kalkınma alanlarında yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. 'Terörsüz Türkiye' başlığı noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Bunu zaten şu anda DEM Parti grubu da ifade ediyor. Birlikte inşallah bu Terörsüz Türkiye mücadelemizi yürüteceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin tamamında, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da Terörsüz Türkiye'yi nasıl inşa edeceğimize yönelik çalışmaları birlikte yapacağız. Burada herhangi bir tereddüt söz konusu değil. Cumhur İttifakı olarak zaten biz bu konuda hemfikiriz. İnşallah Terörsüz Türkiye'yi de birlikte inşa edeceğiz. Bizler silah bırakma konusunun da takipçisiyiz. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız süreci takip ediyor."

Kaynak: Haber Merkezi