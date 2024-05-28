Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma' eleştirisi: "Milletin cebinden özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay’ın 162. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"ÜLKEYE HİZMETTE REHAVET OLMAZ"

Devletimiz için kritik öneme sahip bir vazifeyi yerine getiren siz arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Kamu görevi; kaynağı milletin dişinden tırnağından artırdığı vergiler olan, vebali gerçekten ağır bir vazifedir. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Millete hizmet etmemenin mazereti olamaz. Görevini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz. Devlet işleri özveriyle icra edilmelidir. Sorumluluk makamında bulunanlardan beklentimiz, vatandaşa karşı yükümlülüklerini kanun ve nizam çerçevesinde vaktinde ve etkin şekilde yerine getirmektir. Amacımız milletimiz hızlı, kaliteli ve eşit bir şekilde kamu hizmetlerinden faydalanmasına imkân sağlamak oldu.

Kuralları sadeleştirici, kırtasiyeciliğe karşı bir anlayışla kamu hizmetlerini yükselttik. Bürokratik vesayeti de ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit kaynağı olarak gördüm. Milleti kendine mahkûm zannedenlere, görevinin ifasında bahanelere sarılanlara hukukun gereğini yapmaktan asla çekinmedik. Bugün de aynı sorumluluk bilincinde hareket ediyoruz.

Bugün bazı kamu hizmetlerinde vatandaşlarımızın şikâyetlerinin olduğunun farkındayız. Bunların hiçbiri vatandaşı mağdur etmenin, görevden kaçmanın mazereti olamaz.

Halktan sorunlardan kopuk, devlet ile millet arasında duvarlar ören eski anlayışın tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Çünkü biz milletimizin dertlerini dert edinmeyi şiar edinmiş bir iktidarız.

Halkımızın serzenişine asla kulak tıkamıyoruz. Pek çok alanda atılabilecek ilave adımların hazırlığı içerisindeyiz.

"YENİ ANAYASA VİZYONUMUZUN PARÇASI"

Anayasa'nın demokratikleşmesine yönelik çok kritik adımlar attık. Yeni hükmet sistemi sayesinde siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven ve istikrar tesis edildi.

Yeni anayasa meselesi de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun yeni bir anayasa borcumuz vardır.

İMAMOĞLU'NA "ROMA TURU" ELEŞTİRİSİ

Milletin cebinden özel uçakla Roma turu yapılamaz. Milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz. Roma turunun hiçbir haklı gerekçesi olamaz.