Yeni bir Kobani Davası mı geliyor? 5 eski HDP'li vekil için 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

HDP 27. Dönem Milletvekilleri Serpil Kemalbay Pekgözegü, Fatma Kurtalan ve Kemal Pekgözegü ile HDP 25, 26 ve 27 Dönem İstanbul Milletvekilleri Garo Paylan ve Hüda Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame 21 Mayıs’ta Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede, 5 eski milletvekilinin, ''Basit yaralama, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, kamu malına zarar verme, yaralama, birden fazla kişi ile birlikte gece vaktinde suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve suç işlemeye alanen tahrik etme suçlarını'' işlediği iddia edildi.

GİZLİ TANIK İFADELERİ DELİL OLARAK GÖSTERİLDİ

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgusunda Hüda Kaya, 2014 yılında ve hayatının hiçbir yerinde ölümü desteklemediğini, her zaman barışı desteklediğini, her zaman ülkesi için barışı istediğini, hiçbir zaman böyle bir çağrıda bulunmadığını, bu iddialara konu olmasının, Türkiye açısından ve hukuk açısından aciz bir durum olduğunu kaydetti. Yurt dışında bulunan Serpil Kemalbay Pekgözegü, Fatma Kurtalan, Pero Dündar, Garo Paylan’ın ifadesinin alınamadığı ve bu nedenle 5271 sayılı Kanun 247. maddesi gereğince kaçak olduğuna karar verildiği ifade edildi. Söz konusu isimler hakkında ise gizli tanık beyanları ve sosyal medya paylaşımları ile haberler delil olarak gösterildi. 5 isme 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle yargılanmaları talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani davasında 16 Mayıs’ta karar verilmişti. Buna göre, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı, Gültan Kışanak, Meryem Adıbelli ve Sebahat Tuncel hakkında tahliye kararı verilirken Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Berfin özge Köse, Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Gülfer Akkaya, İbrahim Binici ve Gülser Yıldırım, Sırrı Süreyya Önder ve Sibel Akdeniz beraat etti. Selahattin Demirtaş’a toplam 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: ANKA