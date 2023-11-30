Erdoğan'dan 'aday belirleme' açıklaması: Bu vizyona uymayan arkadaşlarımız varsa, yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları ile bir araya geldiği toplantıda yerel seçim mesajlarını yineledi. Erdoğan, MHP ile yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirtirken CHP’li belediyeleri hedef almaktan da geri durmadı.

Erdoğan, "Grup toplantımızda belirttiğimiz 'Yeniden İstanbul' bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır" dedi.

Erdoğan, "Partimizin öncelikleri çerçevesinde seçim takvimimiz ilerliyor. Yarın kamu görevlilerinin istifa süresi doluyor. Meclis üyeliği için başvuruları 3 Aralık'a kadar alacağız" dedi.

Açıklamalarında Cumhur İttifakı’na vurgu yapan Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız muhataplarıyla sürekli temas halinde. MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'yi Külliye'de ağırladık. Kendisiyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Milli irade düşmanlarına karşı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz." Diye konuştu.

İSTANBUL VE ANKARA MESAJI

"Gayemiz İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilik ile buluşturmaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, 'Yeniden İstanbul' bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır" dedi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) de hedef almaktan geri durmayarak şu ifadeleri kullandı:

"İşte sizler de görüyorsunuz; dünyanın gözbebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinde eski günlerini elinde mumla aranır hale geldi. Ortaya bir eser koyamadıkları gibi bizim başlattığımız ve belirli bir aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremediler. Eskiyen reklam panolarını yenilemekten başka bir icraatları yok. AK Parti döneminde sakinlerinin yaşamaktan huzur duyduğu aziz İstanbul, ne yazık ki iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehir haline dönüştü. Hepimizin bildiği 'Kara Tren' türküsünü İstanbul halkı her gün söylüyor. İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda otobüs bekliyor, metro bekliyor, metrobüs bekliyor. Ama bunların hiçbiri vaktinde gelmiyor. Hadi geç de olsa geldi diyelim, bu sefer de bakımsızlıktan yolda kalıyor. Aynı vahim tablo diğer tüm CHP'li belediyelerde geçerlidir."

EKONOMİK KRİZİN FATURASINI PANDEMİ VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA ÇIKARDI

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Covid-19 salgınıyla başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan bir krizin olumsuz etkileriyle boğuşuyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi: "Ekonomide dengeleri tekrar kurmanın vakit aldığı bir gerçektir. Bunun için sabırla ve kararlılıkla, istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz."

‘ŞAHSIM DAHİL KİMSE SORGULANAMAZ DEĞİLDİR’

Partisinin aday belirleme sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Kendi belediyelerimizde bu vizyona uymayan arkadaşlarımız varsa bayrak yarışı yaklaşımıyla yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz. Bu partide şahsım dahil hiç kimse layüsel (Kudreti ve ilmi sorgulanamaz, soru sorulamaz) değildir.

Bireysel ve siyasi hesaplardan hatır ve gönül ilişkilerine kadar bu yaklaşıma aykırı hiçbir unsurun aday belirleme ve seçim kampanyası çalışmasını zehirlemesine izin veremeyiz” dedi.