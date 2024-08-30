Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Mesajı: Güçlü Türkiye İdealimize Ulaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Açıklamasında günün anlam ve önemine değinen Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanın Erdoğan’ın mesajı şu şekilde:

"Bugün, Büyük Zafer’in 102’nci yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum.

'BÜYÜK ZAFERLE TÜRK MİLLETİ İRADESİNE SAHİP ÇIKTI'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı” olarak tanımladığı Büyük Zafer, milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi’yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet’in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır. Büyük Zafer’le Türk Milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE YÜRÜYORUZ'

Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakârlığı sayesinde kazanılan Büyük Zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz.

Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz."

Kaynak: Ajanslar