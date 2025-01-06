Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile görüştü. Görüşmede, bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Ahmed Hüsni de ziyarette yer aldı.
Kaynak: AA