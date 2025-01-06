Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile görüştü. Görüşmede, bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Resim : 1

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Ahmed Hüsni de ziyarette yer aldı.

Kaynak: AA

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