Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayyım Atanan Mardin'de CHP'ye Yüklendi: 'En Küçük Müsamahamız Yok' Dedi ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

KAYYIM ATANAN MARDİN'DEN KAYYIM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Partili Ahmet Türk yönetimindeyken kayyım atanan Mardin'de yaptığı konuşmada, gündemlerinden biri de CHP ve kayyımlardı.

Cumhurbaşkanı, "Sen seçil ama belediyeyi Kandil'den biz yönetelim anlayışına en küçük müsamahamız yoktur. Sayın Özel ve CHP bu yalın gerçeği görmek istemiyor" ifadeleriyle CHP ve Özgür Özel'i eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Sevgili Mardinliler, aziz dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, genç kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

- Mardin asla sıradan bir şehir değildir. Mardin'in bir mahallesi Bursa ise diğeri Halep'tir Humus'tur. Bir nakışı Artuklu ise diğeri Osmanlı'dır. Kimse heves etmesin, Mardin ile aramızın bozulmasına izin vermeyiz, Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız. Mardin üzerinde hesap yapanlar dün olduğu gibi yarın da hüsrana uğrayacak. Mardin inşallah Türkiye Yüzyılı'nda da dağ gibi yerinde duraça, binlerce yıllık değerlerine yakışan müstesna yerini koruyacaktır.

- Bundan 23 yıl önce uzun ince bir yola çıktık, milletin umutlarını yeşertmekti gayemiz. Türk Kürt Arap Zaza, Alevi... Biz hep birlikte Türkiye'yiz dedik. Her şey Türkiye için dedik, milletimiz için dedik.

- Yolumuz kardeşlik yoludur, refah kalkınma huzur yoludur dedik. Bizim ile aynı yöne bakan, aynı ideallere inanan herkese kapımızı açtık. Hayat tarzı, mezhep, etnik köken üzerinden yapılan ayrımları elimizin tersi ile ittik. Siyasi rakiplerimizin uzlaşmaz tavrına rağmen yapıcı olmaya gayret ettik. Laf üretmeyi değil iş üretmeyi ilke edindik. Nefesimizin yettiği kadar milletimize eserlerimizi, hizmetlerimizi anlatmaya çalıştık. Bizden çok eserlerimiz konuşun istedik.

"PROJELERİMİZ İLE MİLLETİMİZİN KARŞISINA ÇIKTIK"

- Seçim dönemlerinde tehdit ederek değil projelerimiz ile milletimizin karşısına çıktık. Önümüze çekilen setleri yıkarak, engelleri aşarak bugünlere kadar geldik. Kirli oyunlara, saldırılara ve ihanetlere rağmen yolumuzdan dönmedik, milletimizin rotasından sapmadık. AK Parti'nin hamuru samimiyet ile yoğrulmuştur.

- AK Parti'nin en büyük özelliği görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır. Her insan gibi bizim de hatalarımız olmuş olabilir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı hürmetsizlik etmedik.

- Var oluş gayemiz milletimizin asırlık beklentilerini hayata geçirmektir. Reformlarla, sessiz devrimler ile, düzenlemeler ile bu misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi bedelleri ödediğimizi Mardin iyi biliyor. Bu uğurda kimlerin karşısına dikildiğimizi Mardin çok iyi biliyor.

"TERÖRDEN NEMALANANLAR TERÖRÜN BİTMESİNİ ASLA İSTEMEDİ"

- Tek parti faşizminin mirasçısı CHP'nin neler yaptığını hatırlıyoruz. Demokrasimizin her kritik kavşağında Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanların provokasyonlarını unutmadık. Terörden nemalananlar terörün bitmesini asla istemedi. Demokrasinin güçlenmesini istemediler.

- Adımlarımıza karşı bölücü örgüt şehirlerimizi çukura boğdu. Vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalktı. Pek çok ilçemizi çukur terörü ile bizden koparmaya çalıştılar. Devlet olarak buna müsaade edemezdik. Bölücü örgütün eşkıyalarını açtıkları çukurlara gömdük. Belediyeye sağlanan imkanların teröristlerin hain emellerine peşkeş çekilmemesi için gereken tedbirleri aldık. Kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyene her türlü desteği sunuyoruz. Şehirlerine hizmeti isteyene destek olmayı görevimiz biliyoruz.

"EN KÜÇÜK MÜSAMAHAMIZ YOKTUR"

- İktidarımızda daima ilkeli davrandık. Bölücü örgütün şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermedik. Terör özgürlüğün, hukukun demokrasinin düşmanıdır. Demokrasi ile terör hiçbir yerde bir arada bulunmaz. Sen seçil ama belediyeyi Kandil'den biz yönetelim anlayışına en küçük müsamahamız yoktur. Sayın Özel ve CHP bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Geçici görevlendirme yapılan şehirlerimizde olan budur. Bu kurallar yok sayıldı. Devlet önlem alınca birileri istismara başladı. Biz kendi kabahatini devlete yıkma peşinde olanlara eyvallah demeyiz. Sandıkta milletten alan yetkiyi millete hizmet için kullananlarla sorunumuz yok. Kurallara uyanlarla sorunumuz yok. Terör baronlarınla boyun eğmeyenlerle sorunumuz yok. Belediyeleri bölücü örgütün arpalına çevirmeyenlerle sorunumuz yok, ama bunları yapanlarla sorunumuz olacaktır.

- Bölgemizde kritik gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için hassas adımlar atıyoruz. 910 km uzunluğunda sınırımız olan Suriye ile hep yakından ilgilendik. Bir avuç ülke dışında dünyanın sırtını döndüğü Suriye'yi kaderine terk etmedik. Suriye halkını biz bu topraklarda misafir ettik. CHP "gelir gelmez sizi tekrar Suriye'ye süreceğiz" derken ben onlar bizim misafirimizdir, ensar olarak görevimizi yapacağız dedik.

"SURİYE'DE ÖZGÜRLÜĞÜN ŞAFAĞI SÖKMEYE BAŞLADI"

- Son asrın en çetin sınavını vermeyi başardık, ey batı siz ne yaptınız. Siz böyle bir kapı açmadınız ama biz açtık. Bizim kültürümüzde ensar olmak farklı bir şey. 61 yıllık karanlığın ardından Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başladı. Suriye halkı geleceğine artık daha güvenle bakıyor. CHP dikkat et, biz bu kardeşlerimizi kovmadık. Arzu eden gönüllü olarak evine dönebilir dedik. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlük coşkusunu paylaşırken dualarında bizi ve milletimizi unutuyor. Bizi eleştirenler bugün bize hak veriyor. Zalimin karşısında mazlumun yanında durarak tarihin de doğru tarafında biz yer aldık. Başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır.

"BÖLGEMİZDE OLAN BİTENİ TAKİP EDEMİYORLAR"

- Muhalefetin çapını görmek için Suriye'deki gelişmelere bakmak bile yeterli. Kendi küçük dünyalarının ötesinde neler yaşandığından haberleri yok. Bölgemizde olup bitenleri takip etmiyorlar. Belediye rantlarına öyle kaptırmışlar ki kendilerini kıyamet kopsa haberleri olmaz. Esad'ın kaçtığı saatte genel başkanları devrik rejim ile görüşme çağrısı yapıyor. CHP'den tutarlı mantıklı hiçbir açıklama gelmedi. CHP, Şam'daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu atlatamadı. Özel'in ne dediği zaten belli değil. Kulağına ne fısıldanırsa önüne ne gelirse onu yorum diye paylaşıyor. Anlaşılıyor ki akıl verecek yetkin bir isim de yok. CHP'de başkanlar değişse de cehalet, iş bilmezlik varlığını devam ettiriyor. CHP seçmeni bay Kemal'i arar hale geldi. Bunların cilaları daha da dökülecek, foyaları daha da ortaya çıkacak, kurdukları her cümlede makyajları dökülecek.

Kaynak: AA-DHA-İHA