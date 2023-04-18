Kılıçdaroğlu Ankara'da gençlere söz verdi: "Bu ülkenin gençleri yeri geldiğinde cumhurbaşkanını özgürce eleştirecek"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Atma ve Proje Tanıtım Töreni'ne katılıyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş kürsüye çıktı.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat’ta çok acı bir tecrübe yaşadık. Deprem nedeniyle 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Ankaramızın nüfusunun da 500 binden fazla arttığı söyleniyor. İşte bu projelerimizi hem depreme dayanıklı, hem de Ankara’nın önümüzde karşılaştığımız konut ihtiyacı için çok çok önemsiyoruz.

Daha önce hatırlarsınız 4 bin konutluk temel atmıştık. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle, hükümetin tanıdığı imkanlarla işi alan müteahhitlerin hepsi işleri feshetti iş başımıza kaldı.

Anka Park yapılmadan önce biliyorsunuz, Ankara’nın çeşitli yerlerinde dolaştırıldı. Dediler, ‘şurada yapın’ oradan millet arsa aldı, burada yapın dediler, oradan millet arsa aldı. En son, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize mirasının üzerine kondurdular. Burada Ballıkyuyumcu 2 olan yer, TOKİ ile beraber belediyemize aitti. Anka Park yapılacak diye hazırlanmıştı. 3*4 yılda ancak buraların tapuları çıktı, TOKİ ile beraber parselledik. Hiç olmazsa bu şekilde işe yarayacak. Bu projede 5 bin 154 konut üreteceğiz. Projemizde 2+1, 3+1, 4+1 projeler olacak.

Övündükleri şeyler, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ‘Ççılgın projeleri’. Ankara’da yaoılan 801 milyon dolar harcanan, yani 15-16 milyarlık çöp bir proje olan Dinozor Parkı yapmadık yapmayacağız, haklısınız. Biraz önce geldik, geniş geniş kapılar yapılmış. Yapılırken de eleştirdik, bunlara halkın 5 kuruşunu vermeyeceğiz. Bugün güncel rakamla harcanan para, 235 milyon lira, o giriş kapıları.

Türkiye Cumhuriyeti, 2. Yüzyılında yeni ve güzel başlangıçlara hızlı adımlarla yürüyecektir.

İYİ Parti Genel Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye çıktı:

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 Mayıs akşamı, yani o güzel günde, inşallah ülkemize baharların geleceği, hep birlikte tarih yazacağımız, 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kılıçdaroğlu, ve bu davetin sahibi Mansur Yavaş, sizlerin şahsında burada bulunan bütün gençleri, bütün hanımefendileri selamlıyorum.

Çılgın projelerin yapılma nedeni, harama el uzatmak, kul hakkına girmek ona el uzatmak.

Büyük bir imkanın oluşacağı bir projenin açılışındayız. Ve hesap verilebilirlik önce. Dün akşam tesadüfen, Muhammet Yakut denilen bir arkadaşın ortaya koyduğu iddiaların bulunduğu bir video izledim. Muhtemelen birçoğunuz izlediniz. Daha evvel de Sedat Peker’in videolarını izledik. Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Hayatımda ilk defa duydum,

Pırlanta sitesi, Şehrazad Sitesi bu ülke ne olmuş. Bu ülkeyi yönetenler ne olmuş. Hz. Adem kıssasına göre, harama el uzattığın dakikada, edep yerlerin açılır. Edep yerlerin açıldığı andan itibaren haya duygun, edep duygun, hicap duygun kaybolur ve senin için hiçbir şeyin önemi aklmaz. O videoda ve daha önceki videolarda gördüm ki haramın dibine gidilmiş. Eğer doğruysa sokakta gezemeyecek insanlar bize iftira atıyorsa, sayın Kılıçdaroğlu’na iftira atıyorsa, Meral Akşener’e iftira atıyorsa, batsın bu dünya.

Kılıçdaroğlu Akşener'in ardından kürsüde.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

En büyük arzum her evde huzurun, her evde bereketin olmasıdır. İnsanlar huzurluysa, acaba ev kirasını nasıl öderim diye bir kaygı duymayacaklarsa siyaset kurumu görevini yetiştirmiş demektir.

Buradan bütün Türkiye’ye sözümüz konut sorununu çözeceğiz. Ama önce deprem bölgesinde konutları, iş yerleri yıkılan vatandaşlarımızı, öyle 2 yıl ödemesizi 20 yıl taksitle, zaten adamın evi gitmiş, iş yeri gitmiş. Evini yapacağız, iş yerini yapacağız, kendisine teslim edeceğiz. 1 kuruş almayacağız. Ve sonra o vatandaşla oturup helalleşeceğiz.

Bunu söylediğim zaman, parayı nereden bulacaksınız diye laflar da geliyor. Hiç meraklanmayın bu kardeşiniz 27 buçuk yılını maliye bakanlığına harcadı. Biz söz verdiysek kapı gibi sözümüzün arkasında duracağız.

Alışmışlar tefecilere para vermeye, sanıyorlar biz tefecilerin peşinde koşuyoruz. Size bir rakam vereyim, son 20 yılda bunların ödedikleri faiz: 537 milyar dolar.

Haram yemekten hoşlanıyorlar ben bunları da biliyorum. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu? Olmaz, izin vermeyeceğiz bunlara.

Bize pek çok iftiralar atıyorlar. Değerli Ankaralılar, bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan bizim için kutsaldır. Gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Süleymanşah türbesini kaçırdılar, bayrağımızı indirdiler. Süleymanşah türbesini kendi topraklarına getireceğiz. Görsünler bakalım milliyetçi kimmiş.

Türkiye’nin kaderini değiştirecek sizlersiniz. Benden de size söz, göreceksiniz, gençliğin bu ülkenin caddelerinde nasıl özgürce dolaştığını. Yer geldiğinde cumhurbaşkanını nasıl eleştirdiklerini göreceksiniz.

Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş birliği yapanlar bize hesap soramazlar. Ülkemizi seviyoruz ve ülkemize hizmeti kutsal sayıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 85 möilyona hizmet etmek görevimiz ve bunu yapacağız. Belediye başkanlarımızı seçimler sırasında da çok şey söylediler. Sosyal yardımlar kesilecek sakın oy vermeyin dediler. Sosyal yardımlar kesilmeyecek tam tersine artacak. Sosyal devlet o insanların yanında olacak. Kim ihtiyaç duyuyorsa sosyal devlet onun yanında olacak."

Kaynak: Gerçek Gündem