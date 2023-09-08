Çölaşan'dan Akşener'e: Siz neyin peşindesiniz, kime hizmet ediyorsunuz, amacınız nedir Meral Hanım!

Yerel seçimler yaklaşırken siyaset kulislerinde hareketli haftalar yaşanıyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimde ittifakta yer almayacaklarını ve 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Akşener'in sözlerini değerlendiren Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Peki ama hanımefendi, belki birkaç küçük yer dışında partinizin tek başına herhangi bir belediyeyi kazanma şansı var mıdır? Elbette yoktur ve Meral Hanım bunu hepimizden iyi bilmektedir." diyerek, Akşener'in amacının "Kendisini eski Meral Hanım gibi görmekte olan merkez sağdaki seçmenlerin oyunu devşirmek, İYİ Parti hatırına son seçimde CHP'ye oy vermiş olan kitlelerin bir bölümünü olsun yeniden partisine çekebilmek" olduğunu yazdı.

Akşener'le ilgili, "Birkaç ay öncesine kadar gerçek bir muhalefet lideri olarak davranır, yaptıkları ve konuşmaları örnek alınırdı. Onu takdir ederdik, 'Helal olsun bu kadına, mert ve korkusuz biri imiş, merkez sağın temsilcisi oldu' derdik. Sonrasında gördük, çelişkilerine tanık olduk ve anladık ki yanılıyormuşuz." değerlendirmesini yapan Çölaşan, yaşanan süreci özetleyerek şunları kaydetti:

Önce altılı masadan kaçtı gitti. Sonrası malum! Kendisine saygınlık kazandıran o gerçek muhalefet günlerini aratır hallere düştü… Ve milyonlarca insanımızın kafasında bir fikir belirdi: 'Bu hanımın amacı acaba AKP'yi güçlendirmeye şimdiden başlamak mı!'

"Evet, bence gerçek amacı yerel seçimleri mümkün olan her yerde iktidar partisinin kazanmasını sağlamak. İyi bir genel başkandı. İyi muhalefet yapıyor, düzgün şeyler söylüyor ve haklı çıkıyordu. Milyonlarca merkez sağ seçmeni onu seviyor, güveniyor ve saygı duyuyordu. Ezilen, sömürülen, ancak iktidar gücü karşısında sessiz durmak zorunda kalan kesimlerin ‘Meral ablası' olmuştu." ifadelerini kullanan Çölaşan, Akşener'in şimdi ne yapması gerektiğini bilmediğini düşündüğünü yazdı.

İktidar için İstanbul ve Ankara'yı kazanmanın önemine dikkat çeken Çölaşan, yazısını şöyle sürdürdü:

Şimdi bu hanımefendi diyor ki “Biz yerel seçimlere İstanbul ve Ankara dahil kendi adaylarımızla gireceğiz. Partimiz CHP'ye destek olmak için kurulmadı.” Çok doğru söylüyor… Kendi adaylarıyla girmek en doğal hakkıdır… O zaman bizim de aklımıza bazı sorular takılır! “Peki ama hanımefendi, belki birkaç küçük yer dışında partinizin tek başına herhangi bir belediyeyi kazanma şansı var mıdır?" Elbette yoktur ve Meral Hanım bunu hepimizden iyi bilmektedir. O halde nedir gerçek amacı?

Kendisini eski Meral Hanım gibi görmekte olan merkez sağdaki seçmenlerin oyunu devşirmek, İYİ Parti hatırına son seçimde CHP'ye oy vermiş olan kitlelerin bir bölümünü olsun yeniden partisine çekebilmek!

Bu hesaplar tutmaz. Eğer iş böyle giderse, tutmayacağını zaten hep birlikte görürüz.

Çölaşan, ekonomik kriz ortamında Akşener'in sessiz kaldığını söyleyerek, "AKP iktidarının yumuşak karnı ortaya iyice çıktı ama Hanımefendiden tık yok! Onun şu tutum ve suskunluğunu izledikçe insanın aklına öyle şeyler söylemek geliyor ki!.. Kusura bakmayın biz anlayamadık ama siz neyin peşindesiniz, kime hizmet ediyorsunuz, amacınız nedir Meral Hanım!" diye yazdı.

Yazının tamamı.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Akşener, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayarak, "Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye’ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye’ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener, "Bu durumda İstanbul ve Ankara'nın altılı masadaki eski ortağınızın partisi (CHP) tarafından kaybedilmesini göze alıyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Hepsini alıyoruz, belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki... Mesela İzmir'de 'CHP ceketini assa seçilir' diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibarıyla çalışıyor. 'Ben adayım' dedi bize. Bugün ben buradan ilan ediyorum. Bursa'da ilçe başkanımız biz, senelerdir belediyeye çalışıyor. Onu ilan ettik. Bütün büyükşehirlerde, ilçelerde aday çıkaracağız. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama mesela küçücük illerde öyle şeyler oluyor ki... Teşkilatlar yapıyorlar bunu kendi aralarında. Kişiyi çekiyorlar geriye, kalıyorsunuz. Onlar yapılabilir, zaten 'hayır' diyemezsiniz" yanıtını vermişti.