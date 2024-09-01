Çocuklar ve Emeklileri Bahane Etti: Bakan Işıkhan, CHP'li Belediyelerden Tahsilatı Kafaya Koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı CHP’li belediyeler başta olmak üzere, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları tahsil etmek için düğmeye basıldı.

Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan, "Kimse kusura bakmasın, SGK olarak biz borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz. Çocuklarımızın, emeklilerimizin geleceğini riske atamayız" ifadelerini kullandı.

CHP’yi SGK borçları üzerinden hedef alan Işıkhan, "Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP'li belediyeler. Peki ya CHP'nin kalesi denilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin SGK borcu ne duruma gelmiş biliyor musunuz? 5 yılda 885 kat artmış. Şimdi diyorlar ya 'AK Parti'den borçlu belediyeler devraldık' diye. Sizlere sormak isterim. Peki bu 885 kat artan borcu, AK Parti'den mi devraldılar? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti? Üstelik son birkaç ayda borcu 5,3 milyar liradan 7,8 milyar liraya yükselerek, SGK'ye en borçlu belediye durumuna geldi. CHP belediyeciliği nasıldır diye merak ediyorsanız buyurun İzmir’e bakın. İzmir'in CHP'li ilçeleri de büyükşehrin yolundan gidiyor. Borçları hızla artıyor. Buradan onlara da son uyarımı yapmış olayım. Bu borç sarmalından belediyelerin çıkması lazım” dedi.

'ÇOCUKLARIN, EMEKLİLERİN GELECEĞİNİ RİSKE ATAMAYIZ'

İstanbul ve Ankara’daki Büyükşehir Belediyelerinin de İzmir’den farkı olmadığını belirten Işıkhan, "CHP'li belediyelerin çoğu bu durumda. Ve iki ayda 96 milyardan 120 milyar liraya çıkan borç, buna müdahale edilmezse 200 milyara da, 300 milyar liraya da çıkacak. Kimse kusura bakmasın, SGK olarak biz borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz. Çocuklarımızın, emeklilerimizin geleceğini riske atamayız. SGK olarak aktüeryal dengeyi ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız" diye konuştu.

CHP YAPILANDIRMA TALEP EDECEKTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında geçen gün yapılan toplantıda, belediyelerin borçlarının yapılandırılması ve gelir artırıcı önlemlerin yaşama geçirilmesi için yasa teklifi hazırlanması planlanıyordu.

Toplantıda, CHP’nin gölge bakanlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşmesi kararlaştırılmıştı.