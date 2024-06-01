CHP'nin Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayı belli oldu: İmamoğlu mu Yavaş mı?

CHP’nin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için göstereceği aday belli oldu. CHP lideri Özgür Özel, CHP’nin adayının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın kreş mezuniyetinin ardından basının sorularını yanıtladı.

Özel burada yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'na teklif ettik. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

DEMİRTAŞ'A YAPACAĞI ZİYARET NETLEŞMEMİŞ

Özel ayrıca tutuklu eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yapacağı ziyaretin ise henüz netleşmediğini söyledi.