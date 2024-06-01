AKP'nin istişare toplantısında bir numaralı gündem belli oldu

AKP'de yerel seçimlerde yaşanan başarısızlığın ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Gerçek Gündem'in ulaştığı bilgilere göre Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe görevden alınabilir.

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AKP'nin istişare toplantısında bir numaralı gündem belli oldu

AKP'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün Kızılcahamam'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda en önemli gündemin yerel seçimlerde AKP'nin yaşadığı başarısızlık olduğu kaydedildi.

Nitekim Erdoğan da toplantıda yaptığı konuşmada bu konuya değindi.

"MESAJLARIN GEREĞİNİ MUHAKKAK YAPACAĞIZ"

Açıklamasında "Seçmenden geçer not alamayan, bizim takdirimize mazhar olamaz" ifadesini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

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"Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız. Bu süreçte ince eleyip sık dokuyor, gerçekten çok titiz davranıyoruz. Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde milletimizin iradesi daha farklı tezahür etti. Biz de bunu öpüp başımızın üstüne koyduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milli iradeyi sorgulama, küçümseme, başkaları gibi sandığın itibarını zedeleme gibi yollara tevessül etmedik."

Yandaş gazeteci AKP Ankara İl Başkanını suçladıYandaş gazeteci AKP Ankara İl Başkanını suçladıMedya

Yerel seçimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferiyle sonuçlanmasının ardından gözler AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye çevrildi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın yerel seçimleri farkla kazanmasının ardından Özcan ve Kabaktepe AKP'ye yakın medya da dahil parti içinde eleştiri oklarının hedefi oldu.

Gerçek Gündem'in AKP kulislerinden edindiği bilgilere göre Özcan ve Kabaktepe'nin görevden alınması da gündemde.

Kaynak: Gerçek Gündem

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