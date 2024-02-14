CHP'nin "kamu çalışanlarına kira yardımı yapılsın" teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Kamu Konutlarından yararlanma hakkı olan devlet memurlarına kira yardımı yapılmasıyla ilgili verdiği kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP vekillerinin oylarıyla reddedildi.

“YAŞAM MASRAFLARINI KARŞILAMALARI İMKANSIZ HALE GELMEKTEDİR”

CHP’li Öneş Derici, kanun teklifi hakkında yaptığı konuşmada, kamu görevlilerinin özellikle yüksek nüfuslu şehirlerde görev yapmaları hâlinde lojman yetersizliği sebebiyle kiralık konutlarda yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Öneş Derici, “Son yıllarda ekonomik kriz nedeniyle toplumun her kesiminde hissedilen geçim sıkıntısı ve özellikle büyük şehirlerde kontrolsüz şekilde artan kira bedelleri göz önüne alındığında bahsi geçen kamu çalışanlarımızın yaşam masraflarını karşılamaları neredeyse imkânsız hâle gelmektedir. Bu çerçevede, Kamu Konutları Kanunu kapsamında, kamu konutlarından yararlanma hakkı olmakla birlikte konutların yetersizliği sebebiyle veya lojmanda oturma süresi dolduğu için konut kiralamak zorunda kalan kamu personeline kira yardımı yapılması çok ciddi bir sorunu bir miktar çözümleyebilecektir.” ifadelerini kullandı.

GELİN DEVLETİMİZİN MEMURLARINA HEP BİRLİKTE NEFES OLALIM

Kanun teklifinin içeriğinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve Emniyet teşkilatı personelleri gibi canları pahasına ülkemizi ve yurttaşlarımızı korumakta olan bu görevlileri kapsadığını belirten Öneş Derici, “Güvenlik güçleri görevlilerinin hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşabilmeleri ve huzurla yaşayabilmeleri ülkemizin güvenliği için önemlidir.” dedi.

BU TEKLİF MİLLETİMİZİN REFAHINA KATKI SAĞLAYACAKTIR

Memurlara verilecek bu desteğin onların yaşam standartlarını yükselteceğini ve motivasyonlarını artıracağını ve ülkemize daha iyi hizmet etmelerine olanak tanıyacağını belirten Öneş Derici “Unutulmamalıdır ki kamu personelinin yaşadığı sıkıntıları çözmek sadece onların değil, aynı zamanda milletimizin refahına da katkı sağlayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

"İYİ DÜŞÜNÜN LÜTFEN"

Muhalefetten gelen tekliflerin içeriği ne olursa olsun reddedilmesi döngüsünün dışına çıkılması gerektiğini savunan Öneş Derici, iktidar vekillerine seslenerek, “Varlığımızı, huzurumuzu borçlu olduğumuz asker, polis, jandarmamız ve diğer kamu görevlilerimize kira yardımı kanun teklifinin Meclis gündemine alınması için konusunda vereceğiniz oy çok önemlidir.” çağrısında bulundu.

Öneş Derici “Sizlerin bugün burada bu kanun teklifine vereceğiniz oy 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturumuzun gerçek bir devlet politikası olup olmadığını gösterecek. Bugün bu oylamayla lojman hakkı olan kamu personelimize ama kirada oturmak zorunda kalan kamu personelimize verdiğiniz değeri gösterme imkânınız bulunmakta. İşte, bu sebeplerle iyi düşünün sayın vekillerim, iyi düşünün lütfen.” diyerek iktidar vekillerine çağrıda bulundu.

BİZLER MİLLETİMİZİN MENFAATİ İÇİN "EVET" OYU VERMEYİ BİLİRİZ

Milletimizin huzuru için gece gündüz çalışan memurlarımıza getirilen bu yardım teklifinin sırf muhalefetten geldiği için reddedileceğini belirten Öneş Derici iktidar vekillerine seslenerek “Aynı kanun teklifini siz getirin, bizler Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri olarak milletimizin menfaati için "evet" oyu vermeyi biliriz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada AKP ve MHP’lilerin oylarıyla kanun teklifi reddedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem