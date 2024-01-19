Erdal Beşikçioğlu: Ben rant, imar bilmem

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, adaylık süreciyle ilgili, Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuştu.

Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına konuk olan Beşikçioğlu, modern bir Etimesgut oluşturmak istediğini ifade etti.

"Ben rant, imar bilmem” diyen Beşikçioğlu, şunları söyledi:

“Bunun bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ben rant bilmem, imar bilmem. Ama bildiğim bir şey var. O da insanın kalbine giden yolu biliyorum. Sanatçı insanın kalbine giden yolu bilir.

Kültür sanat konusunda, sosyal yardımlar konusunda modern bir Etimesgut yaratmak istiyorum. Etimesgut’ta sosyal hayat üzerine çok eksik var. Ben bunu hazmedemiyorum. Ülkenin başkentinde bir ilçede bunu hazmetmek mümkün değil.”