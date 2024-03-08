CHP'nin Çankaya adayı Hüseyin Can Güner mal varlığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çankaya Belediyesi Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, Gazete Duvar'ın Ankara Bürosu'nu ziyaret etti, projelerini anlattı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP'nin aday belirleme sürecinde en çok tartışılan isimlerden olan Güner, Çankaya'nın özel bir yer olduğunu ve herkesin Çankaya için gönlünden geçen isimler olduğunu ifade etti. Kendisinin adaylığı ile ilgili de birtakım avantajlar ve dezavantajların dile getirildiğini ifade eden Güner, tüm bu tartışmaların geride kaldığını ve şu anda Çankaya'da büyük bir sahiplenme ile karşılandığını anlattı.

'ÇANKAYALILAR GENÇ ADAY İSTİYOR'

Genç bir aday olmasının Çankayalılar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Güner, sadece seçmenlerin değil parti üyelerinin de Çankaya'nın yönetiminde gençlerin olmasını istediğini ifade etti. Güner, seçmenin ve üyelerin örgütte yetişen, ulaşabileceği, aktif, koşturacak adaylar talep ettiğini kaydetti.

'ÇANKAYA ADAY ADAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİK'

Aday belirleme sürecinde yaşanan tüm tartışmaların geride kaldığını anlatan Güner, geçtiğimiz hafta, Çankaya Belediye Başkanlığına aday adayı olan partililerle bir araya geldiğini, buluşmaya mazeretleri olan bazı isimler dışında adayların yarısından fazlasının katıldığını söyledi. Güner, “Herkes duygularını ifade etti. Olumlu, olumsuz tüm yönleri ifade ettik karşılıklı olarak. Tüm aday adaylarımız seçim sürecinde üzerlerine düşeni yapacaklarını söylediler. Tüm aday adaylarının seçim sürecinde kırgınlığının olması çok doğaldır. Onu mümkün olduğunca gidermeye çalıştık” dedi.

'ULAŞILABİLİR BELEDİYE BAŞKANI'

Kazanması halinde hayata geçireceği projelere dair bilgi veren Güner, katılımcı yönetim anlayışını güçlendireceklerini, herkesin kentin yönetiminin paydaşı olmasını, herkesin sorumluluk üstlenmesini hedeflediklerini söyledi. Güner, ulaşılabilir ve daha fazla sokakta olan bir belediye başkanı olmayı hedeflediğini de ifade etti.

'GECE KREŞİ, ÇOCUK DURAĞI, EKOLOJİK KREŞ'

Çankaya Belediyesi'nin çok talep edilen ve beğenilen kreşleri olduğunu, bu kreşlerin sayısını artıracaklarını vaat eden Güner, kreşleri ihtiyaca göre çeşitlendireceklerini de şu ifadelerle anlattı: “Gece çalışan ebeveynler için gece kreşleri açmayı planlıyoruz. Nöbete kalan, mesaisi gece saatlerinde olanlar için. Ayrıca akşam saatlerinde katılmaları gereken programları olan ebeveynler için de “Çocuk Durağı” uygulamamız olacak. Mesela düğüne, yemeğe çıkacak insanlar; bu duraklardan faydalanabilecek. Ayrıca çocukları toprakla iç içe vakit geçireceği “Ekolojik Kreşler” olacak.”

'BELEDİYENİN YURTLARI OLACAK'

Çankaya'da 13 üniversite bulunduğunu belirten Güner, Çankaya Belediyesi'nin öğrenci yurdu olmamasının eksiklik olduğunu ve yurt projelerini hızla hayata geçireceklerini ifade etti. Gençlik Merkezi projesinden de bahseden Güner, “Yemekhanesi, kütüphanesi, çalışma alanları, kursları, sosyalleşme alanları olan bir merkez kazandırma projemiz var” dedi.

'HALK LOKANTALARI AÇACAĞIZ, İLKİ CEBECİ'DE OLACAK'

Çankaya'da halk lokantaları kurulması yönünde çok talep aldıklarını da belirten Güner, Cebeci'den başlayarak halk lokantaları açacaklarını kaydetti. Güner, halk lokantalarının yanında uygun ücretlerle zaman geçirilebilecek çay bahçeleri, kafeteryaları hizmete sokacaklarını söyledi.

'ÇILGIN PROJEM İNSANLARIN 'İYİ Kİ SEÇMİŞİZ' DEMESİ'

Çılgın projesi olup olmadığını sorduğumuz Güner, “5 yıl bu kentin insanlarına dokunabilirsek, insanlar 'ne güzel sokakta bizimle beraber olan, bizimle beraber yöneten bir belediye başkanımız oldu, iyi ki seçmişiz' derse benim için en büyük proje budur. En büyük projem Çankayalıların memnun olup tekrar yetki vermesi” dedi.

GÜNER MAL VARLIĞINI AÇIKLADI: BANKA HESAPLARI EKSİDE

Seçilmesi halinde mal varlığını 5 yılda bir değil her yıl açıklayacağını söyleyen Güner, belediyenin bütün gelir giderlerini de detaylarıyla denetlemek isteyen meslek odaları ve basın yayın organlarıyla paylaşacaklarını ifade etti. Mal varlığına ilişkin detaylara ilişkin soru üzerine Güner, Ankara'da, babasından mirasla intikal eden iki dairede yarım hisseye, bir arsaya sahip olduğunu, ayrıca bir arabası bulunduğunu söyledi.

Detayları şöyle aktardı:

Ankara Çankaya 1 konut

Ankara Keçiören 1 konut

İzmir Seferihisar 1 arsa

Hyundai Bayon model 1 araç

Güner, banka hesaplarında para kalmadığını, seçim çalışmaları sebebiyle eksiye geçtiğini de gülerek ifade etti.

'SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ TÜM PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİNİ ALACAĞIZ'

Çankaya'nın tartışmalı konularından olan sokak hayvanlarıyla ilgili atılacak adımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Güner, “Bir bakımevimiz var ama yenilenmeye ihtiyacı var. Bu barınağı yenileyeceğiz. Ayrıca bir kısırlaştırma kampanyasına ihtiyaç var. Şu andaki kapasite yetersiz. Elbette sokak hayvanlarının güvenliğini de sağlayacağız. Hayvan ambulanslarını hizmete sokacağız. Yurttaşların ve çocukların da güvenliğinin sağlanması gerektiği ifade ediliyor. Bu iki yönüyle de hassas bir konu. Önemli olan bütün paydaşların görüşlerini almak ve birlikte hareket etmek. Hem bu alandaki gönüllüleri hem de güvenlik konusundaki ihtiyaçlarını dile getiren yurttaşlarımızı dinleyeceğiz ve herkesi memnun edecek formülü bulmaya çalışacağız” diye konuştu.

'TUNALI'YI, SAKARYA'YI, İZMİR CADDESİ'Nİ IŞILTILI GÜNLERİNE KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Çankaya'nın Kızılay, Tunalı gibi merkezlerini canlandırmak istediklerini anlatan Güner, “Mesela Sakarya Caddesi'ne akşam 7'den sonra insanlar gitmek istemiyor. Bu bölgeleri canlandırmak istiyoruz. Tunalı'yı, Sakarya'yı, İzmir Caddesi'ni ışıltılı günlerine tekrar kavuşturmak istiyoruz. Güvenliğiyle, aydınlatmasıyla, tiyatro ve sinemalarla, sokak sanatçılarıyla, 12 ay sürecek festivallerle 12 ay yaşayan bir kent olsun istiyoruz. Yılın her ayında farklı bölgelerde, farklı alanlarda bir festival olsun diyoruz. Müzik, tiyatro gastronomi festivalleri planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güner, üniversitelerin yasaklanan şenlikleri için Çankaya'nın parklarını açmayı, bir de gençlik festivali yapmayı planladıklarını da anlattı.