CHP'nin Çağlayan Adliyesi'ndeki adalet nöbeti devam ediyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın dün Can Atalay için başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün CHP ilçe örgütleri devam etti.

CHP'nin Çağlayan Adliyesi'ndeki adalet nöbeti devam ediyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in dün partililerle birlikte başlattığı "Adalet ve Demokrasi Nöbeti"ne bugün CHP Ataşehir, Bayrampaşa ve Arnavutköy ilçe örgütleri devam etti. İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen CHP'li ilçe örgütleri üyeleri, "hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, "Adalet ve Demokrasi Nöbeti" sırasında yaptığı açıklamada, "Hatay Milletvekili Can Atalay'ın hukuksuz bir şekilde serbest bırakılmamasına, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ni dinlememesine karşı dün başlattığı Adalet ve Demokrasi Nöbeti'ni bugün CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı, Arnavutköy İlçe Başkanlığı ve Bayrampaşa İlçe Başkanlığı nöbet usulünce devam ediyor. Bizler Anayasa'ya karşı yapılan bu müdahaleye karşı CHP örgütleri olarak her zaman dimdik duracağız, ülkemizi, vatanımızı, Anayasamızı her daim koruyacağız" dedi.

HASAN MUTLU: HAKSIZLIĞA , HUKUKSUZLUĞA KARŞIYIZ

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Hasan Mutlu ise "Bizler Cumhuriyet Halk Partili olarak her zaman haktan, hukuktan, adaletten yana olduk. Önceki dönem genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hak, hukuk, adalet için 400 kilometre yol yürüdük. Bugün de yine bir haksızlığa, hukuksuzluğa karşıyız. Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu hak ihlali kararı ve tutuksuz yargılanma kararıyla ilgili Yargıtay'ın 3. Ceza Mahkemesi üzerinden Anayasa Mahkemesi üyelerine karşı yapmış olduğu suç duyurusunu Anayasamıza, hakka, hukuka, adalete karşı bir tahakküm göstermek olduğunu, Anayasa'yı yok saymak olduğunu söylüyor ve Anayasamıza sahip çıkıyoruz. Yargıtay'ın kararlarını yok sayıyoruz. Bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Parti ilçe başkanları olarak örgütümüzle birlikte, vatandaşlarımızla birlikte burada Adalet Nöbeti'ne devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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