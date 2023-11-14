3 aydır tutuklu bulunuyor: Barış Pehlivan'ın davasında yeni gelişme

Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan hakkındaki şikayetini çekti.

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3 aydır tutuklu bulunuyor: Barış Pehlivan'ın davasında yeni gelişme

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, yaptığı bir haber nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Denetimli serbestlik hakkı nedeniyle tutuksuz olması gereken Pehlivan’ın, 30 Kasım 2022’de “Mide Bulandıran Öykü” başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in açtığı dava sonucunda denetimli serbestlik hakkı elinden alındı.

AYDINER ŞİKAYETİNİ ÇEKTİ

Perşembe günü görülecek olan duruşma öncesi Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirdi. Aydıner’in şikayetinin geri çekmesinin ardından mahkemeden Pehlivan hakkında beraat kararı çıkma ihtimali yükseldi. Eğer mahkeme beraat kararı verirse gazeteci Barış Pehlivan özgürlüğüne yeniden kavuşacak.

"BERAAT KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDECEĞİZ"

Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Mahkeme düşme mi yoksa beraat kararı mı verecek, Perşembe günü göreceğiz” dedi.

Ersöz şunları ifade etti:

Gazeteci Barış Pehlivan’ın cezaevinde olmasına gerekçe oluşturan davanın Müştekisi Ömer Faruk Aydıner şikayetini geri çekti. Barış Pehlivan, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaretten” yargılanıyor. Bu suç “şikayete bağlı değil”! Yani şikayetten vazgeçilmesi davayı neticelendirmiş olmuyor. Ancak şikayetçi dahi Barış Pehlivan’ın yazısı “görevimle alakalı değil” derken Mahkeme düşme mi yoksa beraat kararı mı verecek, Perşembe günü göreceğiz. Kanaatimizce Mahkemenin vereceği karar düşme değil Beraat olmalı! Çünkü Barış Pehlivan’ın yazdığı yazının İfade Hürriyeti kapsamında olduğuna şüphe yok. Bu sebeple Perşembe günkü duruşmada bir kez daha Basın Özgürlüğü’ne vurgu yapıp, Beraat Kararı verilmesini talep edeceğiz.

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